Windows 11


Энтузиасты запустили веб-сайт, имитирующий работу Windows 11. Он позволяет всем желающим познакомиться с системой, не устанавливая её на свой компьютер.

Перейдя на сайт, можно увидеть рабочий стол с очень узнаваемыми обоями — голубыми «волнами» Windows 11. Разработчики сымитировали обновленные иконки и значки, а также общий дизайн интерфейса. Сайт показывает верные время и дату в нижнем углу, позволяет открыть новый «Пуск» и посерфить в Bing через Edge — да, зайти на сайт через браузер на сайте. 

Windows 11 Web
Пуск

Среди других доступных «развлечений» — имитация работающего Microsoft Store, каждая ссылка в котором ведет на настоящую страницу магазина с какой-то игрой или приложением. Кроме того, пользователь может открыть Панель уведомлений и понажимать значки внизу — некоторые даже работают, например, Night Light при выборе меняет оттенки интерфейса сайта на желтоватые. По нажатию на часы появляется виджет-календарик. 

Windows 11 Web
Edge

В целом это очень любопытный эксперимент, который может дать общее представление о дизайне Windows 11. Конечно же, о серьезных тестах в разных сценариях говорить не приходится — создать полноценную веб-имитацию Windows довольно сложно. Чтобы испробовать все возможности будущей ОС, придется установить её на свой ноутбук или компьютер.

К слову, ранее Microsoft запустила Windows 365 — это ОС, которая запускается в облаке, а работать с ней можно с любого устройства. Правда, она проработала всего один день и закрылась на неопределенное время



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Microsoft боится, что Windows 11 повторит провал Vista. Но делает все, чтобы этого не случилось Microsoft боится, что Windows 11 повторит провал Vista. Но делает все, чтобы этого не случилось

Вышел большой апдейт тестовой сборки Windows 11 — с обновлёнными утилитами и приложениями Вышел большой апдейт тестовой сборки Windows 11 — с обновлёнными утилитами и приложениями

Microsoft рассказала о том, что ещё появится в Windows 11 Microsoft рассказала о том, что ещё появится в Windows 11