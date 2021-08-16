Энтузиасты запустили веб-сайт, имитирующий работу Windows 11. Он позволяет всем желающим познакомиться с системой, не устанавливая её на свой компьютер.
Перейдя на сайт, можно увидеть рабочий стол с очень узнаваемыми обоями — голубыми «волнами» Windows 11. Разработчики сымитировали обновленные иконки и значки, а также общий дизайн интерфейса. Сайт показывает верные время и дату в нижнем углу, позволяет открыть новый «Пуск» и посерфить в Bing через Edge — да, зайти на сайт через браузер на сайте.
Среди других доступных «развлечений» — имитация работающего Microsoft Store, каждая ссылка в котором ведет на настоящую страницу магазина с какой-то игрой или приложением. Кроме того, пользователь может открыть Панель уведомлений и понажимать значки внизу — некоторые даже работают, например, Night Light при выборе меняет оттенки интерфейса сайта на желтоватые. По нажатию на часы появляется виджет-календарик.
В целом это очень любопытный эксперимент, который может дать общее представление о дизайне Windows 11. Конечно же, о серьезных тестах в разных сценариях говорить не приходится — создать полноценную веб-имитацию Windows довольно сложно. Чтобы испробовать все возможности будущей ОС, придется установить её на свой ноутбук или компьютер.
К слову, ранее Microsoft запустила Windows 365 — это ОС, которая запускается в облаке, а работать с ней можно с любого устройства. Правда, она проработала всего один день и закрылась на неопределенное время.
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