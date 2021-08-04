



Microsoft приостановила работу облачного сервиса Windows 365. Об этом представитель компании сообщил в официальном Twitter-аккаунте.



Скотт Манчестер, директор по управлению Windows 365, объяснил, что спрос на сервис превзошел все ожидания — Microsoft оказалась не готова к такому огромному наплыву пользователей. Желающих бесплатно протестировать новую систему облачной «винды» оказалось настолько много, что сервера не выдержали и компания была вынуждена закрыть проект.







We have seen unbelievable response to #Windows365 and need to pause our free trial program while we provision additional capacity. Sign up below to get notified when trials resume. https://t.co/Q05C7cBWMh — Scott Manchester (@RDS4U) August 3, 2021

Скотт отмечает, что бесплатный пробный тариф свернут на неопределенное время. Все, кто заинтересован в покупке платного доступа к Windows 365, могут подписаться на обновления статуса сервиса и их оповестят, когда можно будет снова пользоваться облачным Windows. Работа нового сервиса приостановлена, чтобы дать компании время развернуть новые серверные мощности и удовлетворить спрос в полной мере.Ранее мы рассказали, что такое Windows 365 и сколько стоит подписка на него в России. Его главное преимущество — непрерывность работы. По сути, пользователь может мгновенно получить доступ к своей работе, так как условный «компьютер» всегда включен на сервере и подключиться к нему можно практически с любого устройства — в том числе и с iPad





