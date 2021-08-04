Windows 365

Microsoft приостановила работу облачного сервиса Windows 365. Об этом представитель компании сообщил в официальном Twitter-аккаунте.

Скотт Манчестер, директор по управлению Windows 365, объяснил, что спрос на сервис превзошел все ожидания — Microsoft оказалась не готова к такому огромному наплыву пользователей. Желающих бесплатно протестировать новую систему облачной «винды» оказалось настолько много, что сервера не выдержали и компания была вынуждена закрыть проект. 




Скотт отмечает, что бесплатный пробный тариф свернут на неопределенное время. Все, кто заинтересован в покупке платного доступа к Windows 365, могут подписаться на обновления статуса сервиса и их оповестят, когда можно будет снова пользоваться облачным Windows. Работа нового сервиса приостановлена, чтобы дать компании время развернуть новые серверные мощности и удовлетворить спрос в полной мере.

Ранее мы рассказали, что такое Windows 365 и сколько стоит подписка на него в России. Его главное преимущество — непрерывность работы. По сути, пользователь может мгновенно получить доступ к своей работе, так как условный «компьютер» всегда включен на сервере и подключиться к нему можно практически с любого устройства — в том числе и с iPad



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Scott Manchester Scott Manchester

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