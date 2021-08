Microsoft приостановила работу облачного сервиса Windows 365. Об этом представитель компании сообщил в официальном Twitter-аккаунте.



Скотт Манчестер, директор по управлению Windows 365, объяснил, что спрос на сервис превзошел все ожидания — Microsoft оказалась не готова к такому огромному наплыву пользователей. Желающих бесплатно протестировать новую систему облачной «винды» оказалось настолько много, что сервера не выдержали и компания была вынуждена закрыть проект.







We have seen unbelievable response to #Windows365 and need to pause our free trial program while we provision additional capacity. Sign up below to get notified when trials resume. https://t.co/Q05C7cBWMh