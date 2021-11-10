Нажмите на значок «» в левом верхнем углу экрана и выберите «Системные настройки»

После того как окно «Настроек» откроется, выберите в статус-баре строку «Системные настройки» и нажмите «Стереть всё содержимое и настройки»

Далее следуйте подсказкам системы; перед очисткой всех личных данных Mac может предложить вам сделать резервную копию Time Machine, а также запросит пароль от Apple ID и пароль администратора.

На ежегодной конференции WWDC 2021 компания Apple показала свою новую ОС для фирменных компьютеров — macOS Monterey. Эта версия «яблочной» системы не отличалась множеством новых фишек: основные нововведения пришлись на встроенный браузер Safari, который очень похорошел и стал поводом для споров и обсуждений.Однако кое-что новое в macOS Monterey Apple всё же привнесла. Одной из таких функций стала возможность сделать полный сброс личных файлов и данных без необходимости переустанавливать всю macOS. Да, теперь это работает точно так же, как и на мобильных устройствах, вроде iPhone или iPad — нужно всего лишь нажать кнопку, выбрать тип сброса и немного подождать. В результате вы получите полностью очищенный компьютер, который можно будет продать или подарить — то есть, передать новому владельцу.Теперь нужно какое-то время подождать. В результате процесса стирания компьютер возвращается в состояние «как с завода» — то есть его нужно заново активировать и настроить со своим аккаунтом и предпочтениями. Это может сделать новый владелец.Есть важный нюанс. Согласно источнику, функцию «полного сброса» поддерживают только Mac и MacBook, работающие под управление macOS Monterey и оснащенные чипом безопасности T2 или новее — этот чип устанавливался в компьютеры 2017 модельного года и новее.