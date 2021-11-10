Вчера Apple выпустила iOS 15.2 и iPadOS 15.2 Developer Beta 2. Эти сборки могут установить зарегистрированные разработчики, а также все, кто скачал на свой iPhone и iPad соответствующий профиль управления.
Не прошло и суток, как в новой бета-версии уже нашли несколько новых фишек, которые Apple ранее анонсировала для iOS 15, но до сих пор не выпустила.
«Цифровое наследство»
Эта функция была представлена миру на WWDC 2021 в июне. Она позволяет заранее выбрать близкого (или любого другого) человека из списка контактов и оформить на него своего рода цифровое завещание. Если с владельцем девайса что-то случится, выбранный пользователь сможет получить доступ к устройству и файлам в нём, а также к учетной записи iCloud. Стоит отметить, что «Связка ключей» останется недоступной для «наследника».
Доступ предоставляется следующим образом: сначала владелец «яблочного» девайса выбирает «наследника» из списка, зайдя в «Настройки» → [свое имя] → «Пароль и безопасность» → «Цифровое наследство». Если получателю «наследства» придется им воспользоваться, то он сделает запрос, после чего на его собственное устройство поступит проверочный код, дающий доступ к большей части информации.
«Сканирование»
Эта функция входит в экосистему «Локатора» и позволяет увидеть, следит ли кто-то за вами при помощи «яблочных» девайсов. Нажатие на «Неизвестные элементы» запускает сканирование пространства вокруг вас в радиусе действия Bluetooth-модуля. Если ваш iPhone, iPad или Mac обнаружит чужие девайсы, которые какое-то время находятся рядом с вами, он предложит определенный алгоритм по их отключению — после этого подозрительные устройства уже не смогут использоваться для слежки, пока владелец не заберет их обратно.
«Скрыть мой email»
Теперь скрыть свой email-адрес можно прямо из приложения «Почта». Во время составления письма нажмите на строку «Отправитель» и выберите «Скрыть мой email». Устройство сгенерирует случайный почтовый адрес и отправит письмо именно с него. Ответ вы получите, если необходимо, на свой основной email, привязанный к «Почте».
«Безопасность общения»
Начиная с iOS 15.2 Apple действительно запускает свою фирменную систему «детской защиты». Более подробно об этом мы уже рассказали здесь. А чтобы узнать всё об этой функции, перейдите по тэгу CSAM.
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