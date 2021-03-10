WhatsApp в условиях жесткой конкуренции постоянно работает над возможностями своего сервиса. Настольное (для ПК и Mac) приложение WhatsApp тоже не стоит на месте и постепенно превращается из продукта «для галочки» в неплохой софт для общения. В частности, теперь оно умеет совершать и принимать аудио- и видеозвонки. Компания заверяет, что все звонки используют сквозное шифрование, благодаря чему третьи лица не могут прослушать Ваше общение.
Если Вы активно пользуетесь WhatsApp, пока не собираетесь уходить с него, но еще не установили Mac-приложение — добро пожаловать. Сейчас всё расскажем.
Установка WhatsApp для Mac
Так как Apple позволяет устанавливать софт из сторонних источников, разработчики софта для Mac очень редко размещают свои продукты в AppStore. WhatsApp Вы там тоже не найдете. Чтобы использовать его, Вам потребуется зайти на официальную страницу компании и загрузить установочный dmg-образ. WhatsApp поддерживает macOS High Sierra или новее.
Когда файл будет готов, двойным тапом распакуйте его и перетащите значок WhatsApp в папку, которая размещена рядом с ним. Дождитесь окончания процесса копирования. Готово! Мессенджер можно найти в списке приложений Mac — в Launchpad или в папке «Программы» в Finder.
Активация WhatsApp и совершение звонков
Запустите WhatsApp из списка приложений. Вы увидите приветственное окно, которое содержит подсказки для активации. Следуйте этой инструкции, чтобы привязать смартфон к Mac.
После активации Вы сразу увидите все свои чаты и контакты в окне WhatsApp. Чтобы приложение работало, есть несколько условий:
- На смартфоне должен быть установлен WhatsApp с текущей учетной записью;
- Смартфон должен быть постоянно подключен к интернету.
Чтобы совершать звонки, помимо условий, указанных выше, необходимы микрофон, динамики и камера для видеосвязи. Чтобы начать звонок:
- Выберите чат из имеющихся в списке и нажмите значок аудио- или видеовызова в верхней части окна, рядом с именем собеседника;
- Если нужного чата нет, найдите абонента в контактах, и откройте с ним новый чат.
- В процессе разговора можно переключиться с аудио на видеосвязь — для этого нажмите значок камеры. Собеседник обязательно должен принять запрос на видео.
Если звонок не может начаться или прерывается в процессе общения, проверьте интернет-соединение на смартфоне. На данный момент аудио-видеозвонки доступны только в личных чатах. WhatsApp работает над запуском групповых вызовов.
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На Windows, естественно, также можно устанавливать софт сторонних источников, но тем не менее WhatsApp есть в Microsoft Store.
Да и не все возможности Apple пропускает в AppStore. Например, DaisyDisk из AppStore и DaisyDisk с официального сайта очень разнятся по функциональности.