WhatsApp


WhatsApp в условиях жесткой конкуренции постоянно работает над возможностями своего сервиса. Настольное (для ПК и Mac) приложение WhatsApp тоже не стоит на месте и постепенно превращается из продукта «для галочки» в неплохой софт для общения. В частности, теперь оно умеет совершать и принимать аудио- и видеозвонки. Компания заверяет, что все звонки используют сквозное шифрование, благодаря чему третьи лица не могут прослушать Ваше общение.

Если Вы активно пользуетесь WhatsApp, пока не собираетесь уходить с него, но еще не установили Mac-приложение — добро пожаловать. Сейчас всё расскажем.

Установка WhatsApp для Mac
Так как Apple позволяет устанавливать софт из сторонних источников, разработчики софта для Mac очень редко размещают свои продукты в AppStore. WhatsApp Вы там тоже не найдете. Чтобы использовать его, Вам потребуется зайти на официальную страницу компании и загрузить установочный dmg-образ. WhatsApp поддерживает macOS High Sierra или новее. 

WhatsApp

Когда файл будет готов, двойным тапом распакуйте его и перетащите значок WhatsApp в папку, которая размещена рядом с ним. Дождитесь окончания процесса копирования. Готово! Мессенджер можно найти в списке приложений Mac — в Launchpad или в папке «Программы» в Finder.

Активация WhatsApp и совершение звонков
Запустите WhatsApp из списка приложений. Вы увидите приветственное окно, которое содержит подсказки для активации. Следуйте этой инструкции, чтобы привязать смартфон к Mac. 

WhatsApp

После активации Вы сразу увидите все свои чаты и контакты в окне WhatsApp. Чтобы приложение работало, есть несколько условий:
  • На смартфоне должен быть установлен WhatsApp с текущей учетной записью;
  • Смартфон должен быть постоянно подключен к интернету.
Это не очень удобно, но это факт. Возможно, в будущем разработчики сделают настольное приложение более самостоятельным. 

WhatsApp

Чтобы совершать звонки, помимо условий, указанных выше, необходимы микрофон, динамики и камера для видеосвязи. Чтобы начать звонок:
  • Выберите чат из имеющихся в списке и нажмите значок аудио- или видеовызова в верхней части окна, рядом с именем собеседника;
  • Если нужного чата нет, найдите абонента в контактах, и откройте с ним новый чат.
  • В процессе разговора можно переключиться с аудио на видеосвязь — для этого нажмите значок камеры. Собеседник обязательно должен принять запрос на видео.
WhatsApp

Если звонок не может начаться или прерывается в процессе общения, проверьте интернет-соединение на смартфоне. На данный момент аудио-видеозвонки доступны только в личных чатах. WhatsApp работает над запуском групповых вызовов. 



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