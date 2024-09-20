Как убрать названия приложений с рабочего стола iPhone на iOS 18



Новая iOS 18 принесла довольно много функций и настроек для кастомизации рабочего стола и локскрина. Одна из таких фич позволяет сделать экран с иконками приложений более лаконичным и минималистичным. Включив всего один параметр, вы можете убрать все подписи (названия) иконок и папок с ними, оставив только сами значки. Вот как это сделать:







Разблокируйте iPhone

Удерживайте палец на рабочем столе

В верхнем углу нажмите «Править», а потом «Настроить»

Внизу появится панель настроек — тапните на кнопку «Крупные».



Готово! Все названия пропали, а иконки стали больше в размере. Отличный способ разнообразить внешний вид хоумскрина iOS без «колхозинга» с цветами значков и пестрыми обоями. Кстати, у этой настройки есть побочный эффект: док-панель с увеличенными иконками выглядит не совсем симметрично. Возможно, это исправится в будущих апдейтах. Готово! Все названия пропали, а иконки стали больше в размере. Отличный способ разнообразить внешний вид хоумскрина iOS без «колхозинга» с цветами значков и пестрыми обоями. Кстати, у этой настройки есть побочный эффект: док-панель с увеличенными иконками выглядит не совсем симметрично. Возможно, это исправится в будущих апдейтах.