Как убрать названия приложений с рабочего стола iPhone на iOS 18

Олег

iOS 18


Новая iOS 18 принесла довольно много функций и настроек для кастомизации рабочего стола и локскрина. Одна из таких фич позволяет сделать экран с иконками приложений более лаконичным и минималистичным. Включив всего один параметр, вы можете убрать все подписи (названия) иконок и папок с ними, оставив только сами значки. Вот как это сделать:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

  • Разблокируйте iPhone
  • Удерживайте палец на рабочем столе
iOS 18
  • В верхнем углу нажмите «Править», а потом «Настроить»
  • Внизу появится панель настроек — тапните на кнопку «Крупные».
iOS 18

Готово! Все названия пропали, а иконки стали больше в размере. Отличный способ разнообразить внешний вид хоумскрина iOS без «колхозинга» с цветами значков и пестрыми обоями. Кстати, у этой настройки есть побочный эффект: док-панель с увеличенными иконками выглядит не совсем симметрично. Возможно, это исправится в будущих апдейтах. 

4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как снимать видео с музыкой на iPhone с iOS 18
iOS 18: что нового, фишки, гайды
Как заменить кнопки фонарика и камеры на экране блокировки iPhone с iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1843
tellurian
Забавное решение. Кому-то зайдёт.
Сегодня в 06:50
#
+93
Дедушка заподло
Как все падки на всякую ерунду. Как папуасы бусам радуются :)))
Сегодня в 08:44
#

Читайте также