Как убрать предложенные контакты из меню «Поделиться» на iPhone и iPad

Олег

iPhone


По умолчанию iOS и iPadOS настроены так, чтобы всякий раз при попытке чем-то поделиться вы видели список наиболее релевантных (по мнению системы) контактов и выбирали их для отправки. Однако в реальности зачастую бывает так, что автоматика не угадывает, и нужного человека в списке не отображается. А может быть вы просто не хотели бы видеть определенных людей в этом меню.

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В любом случае предложенные контакты в iOS и iPadOS можно отключить. Для этого:

  • Откройте «Настройки» → «Siri и поиск»
  • Найдите блок «Предложения от Apple»
  • Отключите тумблер «Показывать при отправке».
iOS

Готово! Теперь блок с предложенными контактами полностью пропадет из меню «Поделиться». А если вам мешает не вся строка, а один надоедливый контакт, то удерживайте его пальцем и выберите «Показывать реже». 

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Комментарии

Esthet
+1860
Esthet
Годно) спасибо)
Вчера в 16:13
#
+137
Ivan Ivanov
не знал, включил, спасибо )
Вчера в 20:35
#
+60
Oleg Nekrylov
А как передать все контакты? Например на старый телефон или Android… По одному передаются, а пачкой нет :/
Вчера в 20:54
#
+1150
Grealex
Гуглил этот вопрос и ответа не находил. Спасибо!
Вчера в 23:30
#
+1150
Grealex Grealex
В Ватсапе не работает. Контакты так и вылезают. Сначала «часто используемые», потом остальные чаты.
Вчера в 23:38
#