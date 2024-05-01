Как убрать предложенные контакты из меню «Поделиться» на iPhone и iPad



По умолчанию iOS и iPadOS настроены так, чтобы всякий раз при попытке чем-то поделиться вы видели список наиболее релевантных (по мнению системы) контактов и выбирали их для отправки. Однако в реальности зачастую бывает так, что автоматика не угадывает, и нужного человека в списке не отображается. А может быть вы просто не хотели бы видеть определенных людей в этом меню.







В любом случае предложенные контакты в iOS и iPadOS можно отключить. Для этого:



Откройте «Настройки» → «Siri и поиск»

Найдите блок «Предложения от Apple»

Отключите тумблер «Показывать при отправке».



Готово! Теперь блок с предложенными контактами полностью пропадет из меню «Поделиться». А если вам мешает не вся строка, а один надоедливый контакт, то удерживайте его пальцем и выберите «Показывать реже». В любом случае предложенные контакты в iOS и iPadOS можно отключить. Для этого:Готово! Теперь блок с предложенными контактами полностью пропадет из меню «Поделиться». А если вам мешает не вся строка, а один надоедливый контакт, то удерживайте его пальцем и выберите «Показывать реже».