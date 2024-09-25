Как вернуть «Фото» привычный вид в iOS 18



Компания Apple представила большой редизайн приложения «Фото» как одно из самых крупных нововведений iOS 18. По заявлению самой компании, теперь в приложении гораздо проще ориентироваться, однако у давних пользователей iPhone и iPad такая перемена точно вызовет стресс — хотя бы потому, что все элементы переехали со своих привычных мест и придется переучивать свою моторику.



Однако после начала бета-тестирования Apple откатила часть изменений из-за пользовательской критики, а встроенный менеджер разделов позволояет еще больше откорректировать их расположение в сторону привычного:



Откройте приложение «Фото»

Прокрутите в самый низ

Тапните на кнопку «Настроить и изменить порядок».







Здесь вы найдете два способа редактирования:

Снять галочку, чтобы полностью скрыть раздел с главного экрана Перетягивать за «три полоски», чтобы сортировать оставшиеся разделы. Компания Apple представила большой редизайн приложения «Фото» как одно из самых крупных нововведений iOS 18. По заявлению самой компании, теперь в приложении гораздо проще ориентироваться, однако у давних пользователей iPhone и iPad такая перемена точно вызовет стресс — хотя бы потому, что все элементы переехали со своих привычных мест и придется переучивать свою моторику.Однако после начала бета-тестирования Apple откатила часть изменений из-за пользовательской критики, а встроенный менеджер разделов позволояет еще больше откорректировать их расположение в сторону привычного:Здесь вы найдете два способа редактирования:



Таким образом вы можете расположить категории фотографий в том порядке, в котором они были на iOS 17: «Места» поднять повыше, подборки и «Людей» — спустить ниже, а также вернуть в список «Недавно удаленные». В качестве бонусы теперь можно вовсе убрать с глаз раздел «Скрытые»: для этого тапните на свою аватарку в верхнем углу и выключите соответствующий тумблер.