Как вернуть «Фото» привычный вид в iOS 18

Олег

iOS 18


Компания Apple представила большой редизайн приложения «Фото» как одно из самых крупных нововведений iOS 18. По заявлению самой компании, теперь в приложении гораздо проще ориентироваться, однако у давних пользователей iPhone и iPad такая перемена точно вызовет стресс — хотя бы потому, что все элементы переехали со своих привычных мест и придется переучивать свою моторику.

Однако после начала бета-тестирования Apple откатила часть изменений из-за пользовательской критики, а встроенный менеджер разделов позволояет еще больше откорректировать их расположение в сторону привычного:

  • Откройте приложение «Фото»
  • Прокрутите в самый низ
  • Тапните на кнопку «Настроить и изменить порядок».


Фото

Здесь вы найдете два способа редактирования:
  1. Снять галочку, чтобы полностью скрыть раздел с главного экрана
  2. Перетягивать за «три полоски», чтобы сортировать оставшиеся разделы.
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Таким образом вы можете расположить категории фотографий в том порядке, в котором они были на iOS 17: «Места» поднять повыше, подборки и «Людей» — спустить ниже, а также вернуть в список «Недавно удаленные». В качестве бонусы теперь можно вовсе убрать с глаз раздел «Скрытые»: для этого тапните на свою аватарку в верхнем углу и выключите соответствующий тумблер. 

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