Как включить пароль или Face ID на покупки в приложении Wildberries

Олег

WB


Популярный маркетплейс Wildberries внедрил полезную опцию — защиту от несанкционированных покупок. Это произошло после того, как дети некоторых пользователей совершали массовые покупки на смартфонах родителей без их согласия.

В последней версии приложения Wildberries эту опцию может включить каждый:

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  • Откройте приложение WB и перейдите в профиль
  • Нажмите на значок настроек в верхнем углу
  • Выберите пункт «Подтверждение заказов»
  • Придумайте 4-значный код и по желанию подключите сканер пальца лица.
WB

Готово! Теперь каждая покупка будет подтверждаться вами лично и никаких случайных заказов не будет. Главное — не сообщать код ребенку и не лениться вводить его самостоятельно. 

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