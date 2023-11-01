Как включить пароль или Face ID на покупки в приложении Wildberries

Популярный маркетплейс Wildberries внедрил полезную опцию — защиту от несанкционированных покупок. Это произошло после того, как дети некоторых пользователей совершали массовые покупки на смартфонах родителей без их согласия.
В последней версии приложения Wildberries эту опцию может включить каждый:
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- Откройте приложение WB и перейдите в профиль
- Нажмите на значок настроек в верхнем углу
- Выберите пункт «Подтверждение заказов»
- Придумайте 4-значный код и по желанию подключите сканер пальца лица.
Готово! Теперь каждая покупка будет подтверждаться вами лично и никаких случайных заказов не будет. Главное — не сообщать код ребенку и не лениться вводить его самостоятельно.