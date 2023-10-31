Wildberries запустил долгожданную функцию в приложении на iOS и Android



Популярный маркетплейс Wildberries начал развертывание защитного механизма от случайных заказов. Об этом пишет пресс-служба.



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Популярный маркетплейс Wildberries начал развертывание защитного механизма от случайных заказов. Об этом пишет пресс-служба.Ранее мы рассказывали о курьезных случаях, когда дети брали смартфоны родителей, открывали Wildberries и совершали десятки ненужных заказов с привязанной банковской карты. За возврат этих товаров родителям приходилось платить. Теперь маркетплейс предоставляет защиту от таких инцидентов.



Согласно источнику, в приложении для iOS и Android начинает развертываться система подтверждения заказа с помощью код-пароля, Face ID или Touch ID. Благодаря этому никто, кроме владельца аккаунта, не сможет совершить заказ с привязанной карты или счета.



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