Wildberries запустил долгожданную функцию в приложении на iOS и Android

Олег

WB


Популярный маркетплейс Wildberries начал развертывание защитного механизма от случайных заказов. Об этом пишет пресс-служба.

Ранее мы рассказывали о курьезных случаях, когда дети брали смартфоны родителей, открывали Wildberries и совершали десятки ненужных заказов с привязанной банковской карты. За возврат этих товаров родителям приходилось платить. Теперь маркетплейс предоставляет защиту от таких инцидентов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, в приложении для iOS и Android начинает развертываться система подтверждения заказа с помощью код-пароля, Face ID или Touch ID. Благодаря этому никто, кроме владельца аккаунта, не сможет совершить заказ с привязанной карты или счета.

Опция уже начала появляться в настройках профиля пользователей. Если у вас её нет, подождите несколько дней и вовремя обновляйте приложение. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WB
Cсылки по теме:
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей
Wildberries убрал удобную возможность, позволявшую экономить
Власти наконец прижали Wildberries — он отменил два самых возмутительных правила
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу