Сбербанк Искусственный интеллект

Как за пару секунд сгенерировать картинку по текстовому описанию на русском языке

Александр

«Сбербанк» выпустил веб-версию нейросети Kandinsky, способную генерировать уникальные изображения по ключевым словам, которые задаёт пользователь. Подобные проекты есть у Google и некоторых других компаний.

Первая версия сервиса работала только в мобильном приложении, Kandinsky 2.0 можно использовать в браузере. Работать с нейросетью очень просто: откройте сайт Fusion Brain, впишите несколько ключевых слов и нажмите «Попробовать».



Если результат не понравился, нажмите «Ещё вариант» или измените ключевые слова, после чего картинка будет сгенерирована заново. В левой нижней части страницы можно выбрать стиль, в котором будет отрисовано изображение. Среди прочего доступны имитации работ всемирно известных художников.

Создание изображения занимает всего несколько секунд, а описание можно вводить на различных языках, в том числе русском (всего поддерживается более сотни языков). Разработкой нейросети Kandinsky занимается команда Sber AI совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI.

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Комментарии

kardigan
+2897
kardigan
Вот где рождаются больные фантазии!
Просто кладезь для режиссуры фильмов ужасов.
2 часа назад в 15:25
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