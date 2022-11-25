Как за пару секунд сгенерировать картинку по текстовому описанию на русском языке

«Сбербанк» выпустил веб-версию нейросети Kandinsky, способную генерировать уникальные изображения по ключевым словам, которые задаёт пользователь. Подобные проекты есть у Google и некоторых других компаний.



Первая версия сервиса работала только в мобильном приложении, Kandinsky 2.0 можно использовать в браузере. Работать с нейросетью очень просто: откройте сайт Fusion Brain, впишите несколько ключевых слов и нажмите «Попробовать».







Если результат не понравился, нажмите «Ещё вариант» или измените ключевые слова, после чего картинка будет сгенерирована заново. В левой нижней части страницы можно выбрать стиль, в котором будет отрисовано изображение. Среди прочего доступны имитации работ всемирно известных художников.



Создание изображения занимает всего несколько секунд, а описание можно вводить на различных языках, в том числе русском (всего поддерживается более сотни языков). Разработкой нейросети Kandinsky занимается команда Sber AI совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI.

