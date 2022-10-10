Как заблокировать абонента или удалить номер из «черного списка» на iPhone





В последние несколько лет как в России, так и во всем мире активизировались телефонные мошенники и спамеры. Это произошло на фоне того, что очень много людей перешли на удаленную работу и онлайн-платежи в период COVID-19. В связи с этим ежедневно приходится блокировать по одному или несколько номеров, с которых вас пытаются обмануть или навязать товары или услуги.



Как заблокировать номер на iPhone:



Откройте приложение «Телефон» и найдите нежелательный вызов

Нажмите рядом с ним значок «i» в синем круге

Выберите пункт «Заблокировать абонента» в самом низу списка.

Откройте «Телефон» и найдите вызов от нужного номера

Нажмите рядом с ним значок «i» в синем круге

Выберите пункт «Разблокировать» в самом низу списка.

Откройте «Настройки» → «Телефон»

Найдите пункт «Заблокированные контакты»

Сделайте свайп по каждому номеру справа налево, после чего нажмите «Разблокировать», или…

Нажмите «Изменить» и выберите значок «минуса» рядом с номерами, которые нужно разблокировать.

Учтите, что iPhone не будет пропускать обычные телефонные звонки, а также входящие вызовы FaceTime от заблокированного абонента. В спам попадут также iMessage-сообщения, а вот обычные СМС-ки от него всё же будут вам приходить.Однако случается такое, что номер телефона попал в ваш «черный список» по ошибке — например, вы не узнали своего знакомого, звонящего с нового номера, и заблокировали его. Как это исправить? На iOS предусмотрено два способа удаления абонента из блокировки или «черного списка».Очистить список всех заблокированных номеров «оптом», к сожалению» нельзя. Если требуется удалить много номеров из блок-листа, придется потратить немного времени на ручную сортировку.