Как заблокировать абонента или удалить номер из «черного списка» на iPhone

Олег

iPhone

В последние несколько лет как в России, так и во всем мире активизировались телефонные мошенники и спамеры. Это произошло на фоне того, что очень много людей перешли на удаленную работу и онлайн-платежи в период COVID-19. В связи с этим ежедневно приходится блокировать по одному или несколько номеров, с которых вас пытаются обмануть или навязать товары или услуги. 

Как заблокировать номер на iPhone: 

  • Откройте приложение «Телефон» и найдите нежелательный вызов 
  • Нажмите рядом с ним значок «i» в синем круге
  • Выберите пункт «Заблокировать абонента» в самом низу списка.
Учтите, что iPhone не будет пропускать обычные телефонные звонки, а также входящие вызовы FaceTime от заблокированного абонента. В спам попадут также iMessage-сообщения, а вот обычные СМС-ки от него всё же будут вам приходить. 

Однако случается такое, что номер телефона попал в ваш «черный список» по ошибке — например, вы не узнали своего знакомого, звонящего с нового номера, и заблокировали его. Как это исправить? На iOS предусмотрено два способа удаления абонента из блокировки или «черного списка».

Как разблокировать одного абонента:
  • Откройте «Телефон» и найдите вызов от нужного номера
  • Нажмите рядом с ним значок «i» в синем круге
  • Выберите пункт «Разблокировать» в самом низу списка.
iOS

Как почистить «черный список»:
  • Откройте «Настройки» → «Телефон»
  • Найдите пункт «Заблокированные контакты»
  • Сделайте свайп по каждому номеру справа налево, после чего нажмите «Разблокировать», или…
  • Нажмите «Изменить» и выберите значок «минуса» рядом с номерами, которые нужно разблокировать.
iOS

Очистить список всех заблокированных номеров «оптом», к сожалению» нельзя. Если требуется удалить много номеров из блок-листа, придется потратить немного времени на ручную сортировку. 

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как ускорить игры на Windows в пару кликов
Какие iOS-приложения россиянам стоит сохранить «про запас» прямо сейчас, и как это сделать
Как отключить сенсорное управление на AirPods Pro 2 и iOS 16

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+772
Grealex
А как позвонить абоненту?
10 октября 2022 в 21:54
#
+177
iroccka Grealex
для начала надо научиться как взять в руки, разблокировать и заблокировать смартфон
10 октября 2022 в 22:52
#
Mers
+4121
Mers iroccka
Нет, сначала его нужно купить)
11 октября 2022 в 08:49
#
mystique_man
+1584
mystique_man Mers
если очень глубоко копнуть то стоит ожидать материал который бы начинался с "Итак, вы родились".
11 октября 2022 в 11:03
#
s_medik
+3105
s_medik
24 февраля и сегодня телефонных мошенников стало гораздо меньше, по крайней мере мне «Сбербанк» и «ВТБ» за последние пол года звонили всего пару раз. А самый действенный здесь совет — поставить бесплатный определитель номера, например от Яндекса, или других поставщиков данной услуги.
10 октября 2022 в 22:34
#
+177
iroccka s_medik
мне на прошлой недели дважды звонили мошенники, долго рассказывали "легенду" кто они и почему мне позвонили, послушав из спросил -"чей Крым?" — в ответ просто бросили трубку поняв, что "ловить" здесь нечего.
10 октября 2022 в 22:56
#
tellurian
+4556
tellurian s_medik
Счастливчик.
Мне каждую неделю по 2-3 раза. По телефону или через Вайбер звонят.
11 октября 2022 в 07:03
#
–26
oskar
🤦🏼
10 октября 2022 в 22:44
#
Вася Вотафаков
+5358
Вася Вотафаков
Видимо я упустил момент когда издание окончательно свернуло на путь деградации. 😆 Пс: по ходу дела вместе с пушами отвалился и мозг 🧠 у тех кто считает себя автором подобного бреда 😂
11 октября 2022 в 04:32
#
tellurian
+4556
tellurian
Нет ни одного заблокированного номера на телефоне :)
Мошенники постоянно меняют их.
11 октября 2022 в 07:02
#
Дмитрий Павлов
+91
Дмитрий Павлов
Я на мегафоне подключил бота Еву, теперь она выносит спамерам мозг. Иногда она по несколько минут их троллит, пока не скажет что она робот.
11 октября 2022 в 09:54
#
+772
Grealex Дмитрий Павлов
Я Еву подключал, но так и не понял, работает она или нет. Ничего не заметил.
11 октября 2022 в 19:14
#
banditos
+80
banditos
Ещё есть заглушение неизвестных
И все лесом;)
11 октября 2022 в 10:17
#