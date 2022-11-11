Как запустить одно и то же приложение несколько раз на macOS

Откройте Finder → «Программы»

Найдите значок нужного приложения и нажмите на него правой кнопкой мыши (или двумя пальцами на трекпаде

Зажмите кнопку alt ( option ) и кликните «Скопировать путь до Приложение.app»

( ) и кликните «Скопировать путь до Приложение.app» Откройте терминал, наберите open -n и после пробела вставьте скопированный путь к приложению

и после пробела вставьте скопированный путь к приложению Жмите Enter.

Найдите на Mac приложение Automator и запустите его

Выберите «Новый документ» → «Программы»

Найдите в поиске и выберите «Запустить shell-скрипт»

Скопируйте путь к приложению и вставьте в окно команду для терминала (см.выше)

Жмите «Файл» → «Сохранить» (или просто cmd+S )

) Задайте имя для скрипта (например «Мульти-калькулятор») и сохраните его в папку «Программы».

Найдите значок оригинального приложения в папке «Программы»,

Нажмите на него ПКМ и выберите «Свойства»

То же самое сделайте для созданного скрипта

Расположите два окна «Свойства» рядом

Перетащите иконку из нижней части окна «Свойства» оригинального приложения на место иконки Automator.

У любого пользователя Mac иногда может возникнуть потребность запустить одно и то же приложение несколько раз одновременно. Предположим, вам нужно параллельно посчитать несколько чисел, а нативный «Калькулятор» можно открыть всего один раз. Что делать? Открыть несколько «копий» приложения можно один раз, или же создать ярлычок, который позволит в любое время открыть софт сколько угодно раз.Если приложение поддерживает возможность многократного открытия, то вы увидите второе окно одного приложения.Если многократное открытие приложения вам требуется регулярно (например, вы каждую неделю много считаете на калькуляторе), то можно настроить автоматизацию для открытия в один клик:Заходите в папку «Программы» и ищите свой скрипт. Он запускается двойным кликом, как обычное приложение. При желании, его можно вынести в Dock. Одно нажатие — одно открытие программы.Бонус: можно назначить иконку для скрипта, чтобы он выглядел как оригинальное приложение.