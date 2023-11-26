Как зарядить iPhone 15 максимально быстро через USB-С

Олег
iPhone 15
Фото: Apple

В 2023 году случилось знаковое событие: компания Apple впервые отказалась от собственного зарядного порта в iPhone и установила универсальный разъем USB-С. Причем скорость зарядки в нем никак не ограничена, так что вам больше не нужно беспокоиться о кабелях с какими-то особыми пометками, вроде MFi.

В комплекте с iPhone 15 всё так же не поставляется блок питания, поэтому большинство пользователей, скорее всего, заряжают смартфон тем, что есть в доме. Обычно это либо блок питания от старого айфона — тот самый знаменитый с гранёным корпусом, либо используют зарядки от Android-смартфонов.

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Раскрыть потенциал порта USB-С в iPhone 15 может далеко не любая зарядка. Например, блочок из комплектации старых iPhone отдает всего 5 Ватт мощности, которые заряжают смартфон очень медленно (особенно если это модель 15 Plus или 15 Pro Max).

Apple
Это легенда

На самом деле «пятнашки» способны принимать до 27 Ватт мощности при зарядке по кабелю. Это значит, что наилучшим выбором для вас станет блок питания мощностью минимум 30 Ватт — стоит взять немного большую мощность, чтобы оставить запас на потери электричества.

Получается, что вы можете приобрести любой блок питания мощностью от 30 Ватт, чтобы заряжать ваш iPhone 15 максимально быстро. Лучше обратить внимание на зарядки с портом USB-C, чтобы к ним подошел комплектный кабель айфона.

На AliExpress можно приобрести вот такой блок Anker 30W, стильный UGREEN 30W или же недорогой VOLTME 30W — два из них сделаны по технологии GaN и имеют очень компактный корпус, и все три обеспечат максимальную скорость зарядки для айфона.

А если нужно что-то помощнее, то обратите внимание на нашу подборку блоков питания GaN с AliExpress — еще не поздно урвать что-то крутое с сочной скидкой. 


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Комментарии

+773
Eredy
Заряжаю зарядником от Apple на 20W iPhone 15 pro. Почти за час с хвостиком заряжаю до 100%
Вчера в 19:20
#
+216
Holldann
Заряжаю айфоновской маленькой зарядкой на 5 ватт ночью. Батарейка прекрасно себя чувствует.
Вчера в 20:27
#
Ckor_30
+655
Ckor_30 Holldann
Так же пользуюсь им до сих пор доволен от 5 ватника не спешу не куда))
2 часа назад в 23:53
#
+4330
Gabriel
Вообще не заряжаю свой айфон , батарея 120%
Вчера в 22:24
#