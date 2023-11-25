8 самых надежных и практичных GaN-зарядок с AliExpress для iPhone, Android, планшетов и ноутбуков

Anker 511Начнем с самого компактного блочка от Anker. Зарядка GaN мощностью 20 Ватт выполнена в миниатюрном корпусе — кубик размером всего 3х3х3 сантиметра. При своей цене блок станет находкой для владельцев iPhone, ведь «яблочные» смартфоны редко принимают более 20 Ватт. Цена — 1396 рублей.
Из отзывов: «Всё супер, качество на высоте. НЕ ПИЩИТ! По сравнению с другими зарядками type c на 20w дешевле 5$ он абсолютно бесшумный. Упаковали как младенца. Толщина как полторы фаланги пальца. К заказу рекомендую».
Voltme GaN 3Если 20 Ватт для вас маловатто, то можно присмотреться к молодому, но многообещающему бренду VOLTME. У него есть неплохой блок питания на 30 Ватт и с двумя портами — один USB-С и один USB-A. Судя по отзывам, качество у зарядок очень достойное, при этом стоит блок на уровне менее мощного Anker. Цена — 1384 рубля.
Из отзывов: «Прекрасное устройство! Брал специально для Самсунга, поскольку у него весьма специфический протокол PD зарядки (PPS). Очень рад, что выбрал именно это зарядное. Ощущается вес и премиальное качество, хотя раньше ничего не слышал об этом бренде (VOLTME). Работает идельно, в пике набирает 24W»
UGREEN GaN 45WПереходим к мастодонтам индустрии китайских элементов питания. UGREEN — это всегда отличная сборка, продуманный дизайн и полное соответствие характеристикам. В блочке мощностью 45 Ватт есть два порта USB-С и он отлично «вытянет» одновременную зарядку пары смартфонов, или же айфона с каким-нибудь аксессуаром. Кое-кто умудряется даже заряжать им MacBook. Цена: 2150 рублей.
Из отзывов: «Отличный товар, работает прекрасно. Маленький но тяжёлый Самсунг S22 ультра показывает сообщение об очень быстрой зарядке — прекрасно. Доставка быстрая: 17 мая заказал 22 мая получил. Советую, бренд отличный, качество на высоте».
Baseus GaN 65WЭтот блок питания тоже довольно компактен, несмотря на солидную мощность в 65 Ватт. Он имеет два порта USB-С и один USB-A, то есть найдется место для любого старого или свежего девайса. Выходной ток блочка — 3 Ампера, а значит его хватит для быстрой зарядки ультрабука, iPad или большого iPhone, одновременной зарядки пары мощных устройств или трех небольших. Обратите внимание на светодиод: не всем нравятся лампочки в розетке. Цена: 1637 рублей.
Из отзывов: «Все работает хорошо, все заряжает, никаких писков и т.д. нет. не нагревается. Синий светодиод кстати видно ночью, поэтому у кровати лучше разворачивать в другую сторону. По времени зарядки вроде бы не нащупал разницы между оригинальной Самсунг и базеус. Пробовал заряжать несколько устройств (телефон и часы) одновременно - все работает. на телефоне все так же идёт очень быстрая зарядка.»
Baseus GaN Desktop 65WЭто вариация предыдущего блока питания мощностью 65 Ватт, но есть пара отличий. Во-первых, это настольная версия: от блока к розетке идет кабель питания, а значит зарядку можно удобно разместить на столе или на полу и она не будет торчать из стены. Во-вторых, здесь не три, а четыре порта: два USB-С и два USB-A. Цена: 1681 рубль.
UGREEN GaN 100WКогда речь идет о зарядках с высокой мощностью для дорогих гаджетов, лучше отдать предпочтение проверенному производителю. 100-ваттный блочок от UGREEN — это классика среди зарядных устройств, золотая середина для любого пользователя. Выходной ток — 5 Ампер. Мощности с избытком хватит на несколько девайсов (даже на пару MacBook Air одновременно), при этом четыре порта обеспечат универсальность. А еще никаких диодов и посторонних звуков. Цена: 3985 рублей.
Из отзывов: «То, что предлагает эта зарядка в таком размере точно стоит своих денег. Ноут легион 5 21 года ср7 +3060 16 оперы экран 300нит 165 герц заряжается без проблем. Если смотреть Ютуб, заниматься документами, и прочими повседневными делами, то мощности хватает ещё и на достаточно быструю зарядку батареи.»
Baseus GaN 140WЕсли вам мало 100 Ватт мощности — например, вы счастливый обладатель MacBook Pro 16’’ — присмотритесь к блочку от Baseus на 140 Ватт. Максимальный выходной ток 5 Ампер обеспечит вам все 140 Ватт на один порт при зарядке одного устройства, или же быстрое питание для нескольких девайсов. Портов всего три, это нужно учитывать. Цена: 4262 рубля.
Из отзывов: «Мощнейшая вещь! У меня заряжаются три устройства: стилус Baseus, активно использующийся айпад (Подключён через USB-C (2,4А)), и работающий ноутбук, подключённый через PD-триггер на 20В (мощность штатной зарядки — 150 Вт!). Фишка в том, что несмотря на дополнительно подключённые устройства, ноутбук получает достаточную мощность, чтобы активно работать и заряжать аккумулятор».
UGREEN GaN 200W NexodeЭто самый мощный зарядный блок нашей подборки. Суммарная выходная мощность — 200 Ватт, максимальная мощность на один порт — до 100 Ватт. Зарядник «вытащит» пару ноутбуков и не чихнет, можно даже дополнительно навесить телефон и планшет. Целых шесть портов позволят подключить всё, что есть в доме, а удобный настольный формат не оттянет розетку до пола. Цена: 10144 рубля.
Из отзывов: «Выше всяких похвал! Огромный плюс - кабель питания съёмный. Легко тащит MacBook Pro 14”, iPad Pro 13” и iPhone 13 Pro Max- нагрев умеренный. Премиальные материалы устройства и коробки. Вес приличный, но если вы возите с собой или держите дома целое стадо электроедоков, то выбор очевиден».
А если вам нужны хорошие и недорогие кабели для iPhone, Android-смартфона, планшета или ноутбука, добро пожаловать в нашу подборку!
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