Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ

В Apple Pay привязана карта Visa/MasterCard

Карта эмитирована банком, на который не наложены санкции (например, «Тинькофф» или «Райффайзен»)

Банк, обслуживающий POS-терминал в магазине, не попал под санкции

Вашу карту и POS-терминал обслуживает один и тот же банк.

В сети появился способ восстановить работоспособность Apple Pay на iPhone. Об этом написали в Mail Ru.Согласно источнику, сотрудник издания обнаружил определенные условия, при которых его iPhone успешно оплачивает покупки в POS-терминалах. Вот они:Если все эти условия соблюдены, то оплата при помощи айфона проходит успешно. Не исключено, что могут быть вариации — можно тестировать оплату через Apple Pay в разных условиях и найти другие варианты.Ранее мы уже писали, что Apple официально не закрывала Apple Pay в России. Неработоспособность системы возникает из-за того, что многие российские банки попали под санкции и компании из США перестали с ними взаимодействовать.