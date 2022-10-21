Apple Pay iPhone Россия

Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ

Олег

Apple Pay


В сети появился способ восстановить работоспособность Apple Pay на iPhone. Об этом написали в Mail Ru.

Согласно источнику, сотрудник издания обнаружил определенные условия, при которых его iPhone успешно оплачивает покупки в POS-терминалах. Вот они:
  • В Apple Pay привязана карта Visa/MasterCard
  • Карта эмитирована банком, на который не наложены санкции (например, «Тинькофф» или «Райффайзен»)
  • Банк, обслуживающий POS-терминал в магазине, не попал под санкции
  • Вашу карту и POS-терминал обслуживает один и тот же банк.
Если все эти условия соблюдены, то оплата при помощи айфона проходит успешно. Не исключено, что могут быть вариации — можно тестировать оплату через Apple Pay в разных условиях и найти другие варианты.

Ранее мы уже писали, что Apple официально не закрывала Apple Pay в России. Неработоспособность системы возникает из-за того, что многие российские банки попали под санкции и компании из США перестали с ними взаимодействовать. 

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Источник:
Mail Ru
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Комментарии

+162
Куцов
Сам веришь в это?
час назад в 19:40
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+12
b0rman
Ранее добавленные карты Тинькофф работают на терминалах Тинькофф.В данный момент добавить карту какого либо банка в России не возможно.Зачем вообще писать статью на эту тему.
час назад в 19:48
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0
SergNsk
А как понять каким банком обслуживается pod терминал?
13 минут назад
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