Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ

В сети появился способ восстановить работоспособность Apple Pay на iPhone. Об этом написали в Mail Ru.
Согласно источнику, сотрудник издания обнаружил определенные условия, при которых его iPhone успешно оплачивает покупки в POS-терминалах. Вот они:
- В Apple Pay привязана карта Visa/MasterCard
- Карта эмитирована банком, на который не наложены санкции (например, «Тинькофф» или «Райффайзен»)
- Банк, обслуживающий POS-терминал в магазине, не попал под санкции
- Вашу карту и POS-терминал обслуживает один и тот же банк.
Ранее мы уже писали, что Apple официально не закрывала Apple Pay в России. Неработоспособность системы возникает из-за того, что многие российские банки попали под санкции и компании из США перестали с ними взаимодействовать.
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