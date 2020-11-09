





Согласно Книге рекордов Гиннеса, специалисты которой вот уже много лет собирают различные выдающиеся достижения, ответ — империя Ахеменидов на момент 480 года до нашей эры, также известная как Персидская империя. По оценкам, целых 44% населения мира управлялось с трона Ахеменидов на территории современного Ирана, что сделало Персидскую империю крупнейшей в истории по этому показателю.Однако, что неудивительно, в научном сообществе с таким выбором согласны не все. Все дело в том, что доля мирового населения — это только один из способов измерения размеров империи, и некоторые задаются вопросом, действительно ли справедливо использовать этот показатель при сравнении империй из разных периодов времени.Так, в период расцвета империи Ахеменидов в ней жило всего около 50 миллионов человек — ощутимо меньше, чем в большинстве современных крупных европейских стран. К примеру, в 1901 году британцы управляли «всего-то» четвертью мирового населения, но к тому времени количество жителей на Земле увеличилось до 1.6 миллиарда человек, что дает достаточно внушительное число в 400 миллионов подданных короны. Разумно ли сравнивать Британскую и Ахеменидскую империи с такой точки зрения? Или мы сравниваем яблоки с апельсинами?А ведь есть и другие способы сравнения: по наибольшей занимаемой площади суши, по численности армии, по валовому внутреннему продукту (ВВП) и так далее. Поэтому Мартин Боммас, египтолог и директор Исторического музея Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, предложил свой вариант: для сравнения крупных империй стоит учитывать их стабильность и долгосрочное влияние на всю планету. Потому что одно дело — это собрать большую армию и постоянно вести войны, как это делали монголы, подминая под себя соседние государства. Но для того, чтобы сохранить и управлять этими территориями, требуется совершенно другой набор логистических навыков, развитая инфраструктура и государственный аппарат.«Посмотрите на гитлеровский Третий рейх», — говорит Боммас. «Чтобы соперничать с римлянами, потребовалось много земель, но никто не назовет это государство империей, потому что оно просуществовало всего шесть лет и в период тотальной войны». По его словам, «для того, чтобы быть классифицированным как империя, вам нужен длительный период мира, который принесет процветание». Боммас добавил, что в истории это процветание обычно использовалось для того, чтобы отправлять ресурсы и богатства обратно на родину для ее укрепления и развития.И по такой логике Монгольская империя Чингисхана терпит поражение в качестве претендента на величайшую в мире империю. Да, она может вполне законно претендовать на звание крупнейшей непрерывной сухопутной империи, однако просуществовала она относительно недолго. Всего через 88 лет после своего основания империя была разделена на четыре отдельных ханства, потому что потомки Чингисхана поссорились из-за линии престолонаследия, а большая часть относительно недолгого единства Монгольской империи была потрачена на борьбу с чужаками и агрессивное расширение своих границ, что сделало огромную страну нестабильной.С другой стороны, Британская империя, конечно, не была одним куском суши, она была разбросана по нескольким континентам и множеству островов. Однако суммарно она превосходит монголов по площади суши, находящейся под ее контролем. «Это было настолько грандиозно, что сегодня нам сложно оценить, какой могущественной была корона», — сказал Боммас. «Солнце буквально не садилось над Британской империей, и она контролировала не только сушу — над морями также господствовал английский флот».Британская империя возникла в конце 1500-х годов, когда отдельные королевства Англия и Шотландия основали свои первые заморские колонии в Америке и Карибском бассейне. При этом на техническом уровне можно сказать, что Британская империя все еще существует — хотя и в гораздо меньших масштабах — благодаря тому, что корона до сих пор владеет 14 относительно небольшими заморскими территориями, включая Гибралтар и Фолклендские острова.К тому же есть 16 независимых стран, также известных как Королевства Содружества, где королева Елизавета II по-прежнему является главой государства, включая Австралию, Белиз, Канаду, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею и несколько стран Карибского бассейна. Но с политической точки зрения большинство согласны с тем, что все закончилось в 1997 году, когда Великобритания вернула Гонконг Китаю, сказал Боммас.«Принц Чарльз сказал, что Гонконг стал концом», — говорит он. «Это была последняя крупная колония в империи, так что я с радостью соглашусь с ним». Если мы также согласимся с принцем Чарльзом, то получится, что Британская империя просуществовала примерно 400 лет. А это означает, что, хотя британцы завоевали больше частей земного шара, чем кто-либо другой, их империю все же не получится назвать «самой-самой», если учитывать фактор долголетия.Например, в 1299 году была основана Османская империя. И хотя даже на пике своего развития занимаемая ею площадь была в три раза меньше, чем площадь современной России, а население составляло лишь 35 миллионов человек, просуществовала она больше 600 лет, до 1922 года, когда была создана Турецкая республика.Рекордсменом по данному показателю является всем известная Римская империя, история которой охватывает аж 16 веков: древняя Римская империя появилась в 27 году до нашей эры, а в 395 году произошло разделение на Западную и Восточную части. Последняя, также известная как Византийская империя, пережила Средневековье и полностью прекратила свое существование лишь в Новом времени — в 1453 году! Думаю, о влиянии Римской империи на современное общество и говорить не стоит: множество лекарств и биологических видов имеют названия на латинице, а юристы до сих пор изучают и используют римское право.«Если вы посмотрите на эту империю через призму времени, то станет очевидно, что римляне безоговорочно выиграли это соревнование», — сказал Боммас.