Издаетльство Devolver Digital провело своё онлайн-мероприятие Direct, в рамках которого компания показала анонсы своих новых игр. Ключевым моментом презентации стала демонстрация игрового процесса Shadow Warrior 3 и Serious Sam 4. Собрали все ролики с ивента в одном материале.
Геймплейный трейлер Shadow Warrior 3
Игра выйдет в 2021 году.
Геймплейный трейлер Serious Sam 4: Planet Badass
Релиз продолжения знаменитой серии шутеров о Сэме Стоуне запланирован в Steam на август этого года.
Fall Guys: Ultimate Knockout
Игра выйдет 4 августа на ПК и PlayStation 4.
Carrion
Платформер выйдет 23 июля на ПК, Xbox One и Nintendo Switch. На консоли Microsoft игра будет сразу доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.
Olija
Релиз этого платформера запланирован на ПК и Nintendo Switch в этом году.
Devolverland Expo
Как всегда, у Devolver не обошлось без самоиронии. Это бесплатный шутер, действие которого разворачивается в заброшенном выставочном центре после отмены мероприятия Devolver Digital. Игру уже можно скачать в Steam.
Запись мероприятия Devolver Direct
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