





Sony представила дизайн PlayStation 5 на мероприятии Future of Gaming в июне. Некоторым пользователям не понравилось белое оформление. Представители компании пообещали, что выпустят PS5 в нескольких вариантах, а недавно в сеть утекло изображение консоли в черно-красных тонах.Фотографию опубликовал пользователь форума ResetEra под ником BarrBarr. На снимке изображена продукция Sony, среди которой PlayStation 5 и геймпад DualSense. По словам автора утечки, опубликованное изображение — часть рекламного материала компании, в которой он работает.Пока неясно, реальный ли вариант дизайн изображен на фотографии, поскольку от Sony не поступало официальных подтверждений. Возможно, компания представит новые варианты оформления уже в ближайшее время. Стоит отметить, что пользователям ResetEra пришлась по душе черно-красная раскраска, а что думаете по этому поводу вы, не забудьте рассказать нам в комментариях.