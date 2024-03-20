Какие программы и сервисы Microsoft будут заблокированы в России — полный список

Компания Softline получила от Microsoft список продуктов, которые в ближайшие дни будут заблокированы на территории РФ. Ограничения в основном затронут корпоративный сегмент, но в списке есть и ПО, которое используется обычными потребителями. Не исключено, что блокировка коснётся частных лиц, хотя ранее в Microsoft это отрицали.
Microsoft запретить российским компаниям использовать в общей сложности около пятидесяти продуктов. По большей части блокировке подвергнутся облачные сервисы — доступ к ним будет закрыт. Кроме того, компания отзовёт приобретённые ранее лицензионные ключи для ПО, которое используется на компьютерах локально, из-за чего функциональность программ будет сильно ограничена.
— Сервис управления бизнес-процессами BizTalk Server
— Сервисы корпоративного учёта Dynamics 365, Dynamics AX и Dynamics NAV
— Сервисы автоматизации Power Automate, PowerShell и AKS Edge Essentials
— Сервис бизнес-анализа Power BI
— Сервис управления проектами Project
— Сервис управления ИТ-средой System Center
— Сервисы совместной работы SharePoint, Office SharePoint Server и Duet Microsoft/SAP
— Сервис МСП Small Business Server Essentials
— Сервис мониторинга Systems Center Operations Manager
— Сервис для сотрудников Viva и Glint
— Сервис планирования ресурсов предприятия Dynamic
— Сервис управления конечными точками Intune
— Сервисы управления цифровой идентификацией Forefront Identity Manager, Forefront TMG и Forefront UAG
— Сервис для разработки форм ввода данных InfoPath
— Сервис для разработчиков и дизайнеров Expression Studio
— Сервисы разработки форм ввода данных InfoPath и Office InfoPath Forms Server
— Конструктор приложений Power Apps
— Создатель диалоговых инструментов Power Virtual Agent
— Платформа для построения приложений Xamarin
— Графический редактор Office Visio
— Офисные продукты Microsoft 365 и Excel
— Чат Microsoft Teams
— Облачное хранилище OneDrive
— Облачная платформа Azure
— Комплект решений Azure Stack, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core и Azure Stack HCI
— Издательская система Publisher
— ПО для работы с базами данных на СУБД Access и SQL Server
— ПО для обеспечения структуры доступа к источникам данных Microsoft Data Access Components
— Инструмент управления продажами LinkedIn Sales Navigator
— Комплект разработки ПО для Windows Media Player
— ИИ-помощник Copilot
— ПО для создания e-commerce-систем Commerce Server
— Среда разработки Visual Studio, Visual C++ и Visual Studio Code
Партнёры Microsoft в РФ уже перестали предоставлять клиентам новые лицензии на использование продуктов компании, а также оповестили их о предстоящей блокировке доступа к интернет-сервисам и отзыве лицензий для локально установленных программ.
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