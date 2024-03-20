Какие программы и сервисы Microsoft будут заблокированы в России — полный список

Александр
Фото: Unsplash

Компания Softline получила от Microsoft список продуктов, которые в ближайшие дни будут заблокированы на территории РФ. Ограничения в основном затронут корпоративный сегмент, но в списке есть и ПО, которое используется обычными потребителями. Не исключено, что блокировка коснётся частных лиц, хотя ранее в Microsoft это отрицали.

Microsoft запретить российским компаниям использовать в общей сложности около пятидесяти продуктов. По большей части блокировке подвергнутся облачные сервисы — доступ к ним будет закрыт. Кроме того, компания отзовёт приобретённые ранее лицензионные ключи для ПО, которое используется на компьютерах локально, из-за чего функциональность программ будет сильно ограничена.

 — Сервис управления бизнес-процессами BizTalk Server
 — Сервисы корпоративного учёта Dynamics 365, Dynamics AX и Dynamics NAV
 — Сервисы автоматизации Power Automate, PowerShell и AKS Edge Essentials
 — Сервис бизнес-анализа Power BI
 — Сервис управления проектами Project
 — Сервис управления ИТ-средой System Center
 — Сервисы совместной работы SharePoint, Office SharePoint Server и Duet Microsoft/SAP
 — Сервис МСП Small Business Server Essentials
 — Сервис мониторинга Systems Center Operations Manager
 — Сервис для сотрудников Viva и Glint
 — Сервис планирования ресурсов предприятия Dynamic
 — Сервис управления конечными точками Intune
 — Сервисы управления цифровой идентификацией Forefront Identity Manager, Forefront TMG и Forefront UAG
 — Сервис для разработки форм ввода данных InfoPath
 — Сервис для разработчиков и дизайнеров Expression Studio
 — Сервисы разработки форм ввода данных InfoPath и Office InfoPath Forms Server
 — Конструктор приложений Power Apps
 — Создатель диалоговых инструментов Power Virtual Agent
 — Платформа для построения приложений Xamarin
 — Графический редактор Office Visio
 — Офисные продукты Microsoft 365 и Excel
 — Чат Microsoft Teams
 — Облачное хранилище OneDrive
 — Облачная платформа Azure
 — Комплект решений Azure Stack, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core и Azure Stack HCI
 — Издательская система Publisher
 — ПО для работы с базами данных на СУБД Access и SQL Server
 — ПО для обеспечения структуры доступа к источникам данных Microsoft Data Access Components
 — Инструмент управления продажами LinkedIn Sales Navigator
 — Комплект разработки ПО для Windows Media Player
 — ИИ-помощник Copilot
 — ПО для создания e-commerce-систем Commerce Server
 — Среда разработки Visual Studio, Visual C++ и Visual Studio Code

Партнёры Microsoft в РФ уже перестали предоставлять клиентам новые лицензии на использование продуктов компании, а также оповестили их о предстоящей блокировке доступа к интернет-сервисам и отзыве лицензий для локально установленных программ.
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Комментарии

+90
Anatoly076
Вот жжжжара начинается! 😬😬😬 Особенно если рассматривать все в комплексе. На земле рыпаются, на море террор, на приграничные области дергаются, карты МИР отрубают Армяне, Казахи, Турки. Французы собирают легион для Украины. Румыны украинцам выставляют счет на Закарпатье! И тут еще инфраструктурные корпоративные ограничения!!! Ну вообще все в кучу!!! Вообще горячо стало! Поживем-посмотрим ✊🏻✊🏻✊🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Сегодня в 09:58
#
RAZRABOT4IK
+75
RAZRABOT4IK
Нихера не понял , что будет с локально установленными по лицензии SQL серверами и пакетами оффис ?
Сегодня в 10:09
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tellurian
–914
tellurian
А деньги вернут за не использованное время?
Сегодня в 10:46
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+50
qwertik
Большая часть пунктов не на слуху конечно, но офис и визио конечно печально. Сейчас один вариант, отключать обновления, а что можно ломать. 🙁
Сегодня в 11:41
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tellurian
–914
tellurian qwertik
Отключение поможет только для локальных версий и то не а обновлениях дело.
Облачные не будут работать. Они грузятся из облака.
Сегодня в 11:57
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