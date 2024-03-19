Microsoft запретит использовать Office и OneDrive в России. Кого затронет блокировка?

Александр
Фото: Unsplash

Несколькими днями ранее стало известно, что компания Microsoft отключит облачные сервисы в России. Сейчас появились подробности — блокировка затронет только компании, а не частных лиц, и будет отсрочена на некоторое время.

Изначально предполагалось, что Microsoft отключит облачные сервисы для российских пользователей с 20 марта 2024 года, а сейчас выяснилось, компания обсуждает с партнёрами перенос остановки доступа к ним с конца марта. Предполагаемая отсрочка позволит компаниям сделать бэкапы и перенести данные в другие сервисы. В настоящее время неизвестно, будет ли Microsoft удалять хранящиеся на её серверах файлы корпоративных клиентов из России или оставит их.

Российские организации лишатся доступа к платным облачным продуктам Microsoft: системе видеоконференций Teams, облачному хранилищу OneDrive, облачной платформе Azure, офисным приложениям из пакета Office 365, системе управления базами данных SQL Server и пакету продуктов для управления корпоративной IT-средой System Center. Кроме того, будут заблокированы ключи Office и MS Visio, а для некоторых других продуктов перестанут предоставляться обновления безопасности. Отключение затронет даже бесплатные продукты Microsoft, в том числе Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft Online Protection. Помимо этого, обсуждается запрет на использование почтового сервиса Outlook и ПО для совместной работы над проектами SharePoint.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым


Отключение от облачных сервисов и лишение лицензий, по сообщению Microsoft, затронет только корпоративных пользователей — компании, зарегистрированные на территории РФ. Продуктами по-прежнему смогут пользоваться организации с регистрацией вне РФ, даже если они тем или иным образом связаны с Россией (например, входят в транснациональные холдинги). Кроме того, перечисленные сервисы и лицензии не будут заблокированы для частных пользователей — как и прежде им будут доступы Office, OneDrive, Office и обновления для этого ПО.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Хабр
Cсылки по теме:
Не устанавливайте февральский патч для Windows — ваш компьютер сломается
Как скопировать Windows и программы на флешку, чтобы восстановить в случае проблем
Google предложила альтернативу Windows для устаревших компьютеров

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14
Обновление OneUI 6.0 ломает полезную опцию на смартфонах Samsung Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Lord
+559
Lord
Значит надо по быстрому отключить все обновления, для начала.
Сегодня в 11:18
#
+1
AlexYustus
Ну поставим репаки, что же теперь делать. Два года назад лишили лицензии на адоб, диалог с индусом с техподдержки. Вы лишены лицензии ввиду санкций. Понял вас, ставлю ломаную. Нет, нельзя ее оставить, это незаконно. Пока его слушал поставил и скрин скинул. Индус покинул чат) Ну а как?)
2 часа назад в 12:45
#
+437
tomtom
Раньше хоть какой то был довод против пиратства, теперь нет🤣. Пользуйтесь на здоровье.
2 часа назад в 13:32
#
tellurian
–912
tellurian
Санкции расчищают поляну другим продуктам.
2 часа назад в 13:34
#
–20
Guamokolatokint
Очередная залупа из-за хохлов
2 часа назад в 13:36
#