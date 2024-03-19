Microsoft запретит использовать Office и OneDrive в России. Кого затронет блокировка?

Несколькими днями ранее стало известно, что компания Microsoft отключит облачные сервисы в России. Сейчас появились подробности — блокировка затронет только компании, а не частных лиц, и будет отсрочена на некоторое время.
Изначально предполагалось, что Microsoft отключит облачные сервисы для российских пользователей с 20 марта 2024 года, а сейчас выяснилось, компания обсуждает с партнёрами перенос остановки доступа к ним с конца марта. Предполагаемая отсрочка позволит компаниям сделать бэкапы и перенести данные в другие сервисы. В настоящее время неизвестно, будет ли Microsoft удалять хранящиеся на её серверах файлы корпоративных клиентов из России или оставит их.
Российские организации лишатся доступа к платным облачным продуктам Microsoft: системе видеоконференций Teams, облачному хранилищу OneDrive, облачной платформе Azure, офисным приложениям из пакета Office 365, системе управления базами данных SQL Server и пакету продуктов для управления корпоративной IT-средой System Center. Кроме того, будут заблокированы ключи Office и MS Visio, а для некоторых других продуктов перестанут предоставляться обновления безопасности. Отключение затронет даже бесплатные продукты Microsoft, в том числе Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft Online Protection. Помимо этого, обсуждается запрет на использование почтового сервиса Outlook и ПО для совместной работы над проектами SharePoint.
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Отключение от облачных сервисов и лишение лицензий, по сообщению Microsoft, затронет только корпоративных пользователей — компании, зарегистрированные на территории РФ. Продуктами по-прежнему смогут пользоваться организации с регистрацией вне РФ, даже если они тем или иным образом связаны с Россией (например, входят в транснациональные холдинги). Кроме того, перечисленные сервисы и лицензии не будут заблокированы для частных пользователей — как и прежде им будут доступы Office, OneDrive, Office и обновления для этого ПО.