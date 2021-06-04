



К концу 2021 года в российских супермаркетах и общественном транспорте появятся терминалы, позволяющие расплачиваться с помощью биометрической системы. Об этом рассказал Владислав Минеев, руководитель коммерческого блока компании OVision, которая разработала данную технологию.



Компания OVision создала устройство OPay, обеспечивающее оплату с помощью сканера лица. Сейчас оно тестируется в Санкт-Петербурге в сети кулинарий «КиО Кухня», а в дальнейшем будет установлено в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды, техники. В приоритетных планах компании — обеспечение оплаты проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и в аэропортах.



Пользователю нужно будет установить на смартфон приложение OVision и пройти в нём регистрацию, которая предусматривает добавление селфи и сканирование лица, а затем привязать банковскую карту. После этого он может расплачиваться в терминалах с поддержкой OPay без карты и смартфона — достаточно направить лицо на камеру, а подтвердить оплату можно с помощью заранее установленного в приложении пин-кода.



Инженеры OVision обучили систему распознавания с нуля на основе сканирования приблизительно 100 миллионов лиц. Кроме того, они разработали специальный алгоритм, который позволят отличать фотографию лица или маску от живого человека.







