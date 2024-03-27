Карты «МИР» перестанут работать в Samsung Pay. Чем заменить

Компания Samsung сообщила, что перестает поддерживать карты «МИР» в собственном платежном приложении. Сообщение появилось на официальном сайте компании для РФ.
«Уважаемые пользователи, начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений».
До сих пор Samsung Pay исправно работал с российскими картами «МИР» и позволял оплачивать покупки со смартфона Galaxy. Теперь поддержка российской платежной системы будет отключена, и для россиян остается несколько способов оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Карта Visa/MasterCard
У многих всё еще остались карты Visa и MasterCard, выданные российскими банками до 2022 года. Как известно, большинство крупных банков сделали их бессрочными, а значит они работают до сих пор и будут активны в перспективе. Если у вас сохранилась такая карта — пластиковая или виртуальная — попробуйте привязать её к Samsung Pay.
Используйте Mir Pay
Это самая популярная и удобная альтернатива сервисам Google Pay и Samsung Pay. Приложение Mir Pay позволяет добавить любые карты «МИР» и оплачивать покупки ими, просто разблокировав смартфон. Чтобы Mir Pay срабатывал при поднесении к терминалу, нужно выбрать его в настройках смартфона как платежное приложение по умолчанию.
К сожалению, буквально сегодня стало известно, что Mir Pay удалили из Google Play. Теперь его можно скачать из RuStore, а также в виде APK-файла с сайта, которому вы доверяете.
Используйте Sber Pay / Tinkoff PayНекоторые российские банки предлагают собственные механизмы NFC-оплаты на Android. Самыми популярными из них являются Sber Pay и Tinkoff Pay; чтобы ими воспользоваться, выберите приложение нужного банка в качестве платежного приложения по умолчанию, откройте и поднесите смартфон к терминалу.
Единственный недостаток этого способа — вы не сможете добавить карту стороннего банка. То есть, платить через Tinkoff Pay можно только с помощью карты «Тинькофф-банка», и так далее. А еще у вашего банка может не быть собственного платежного сервиса.
Используйте платежные стикеры
Фото: Тинькофф
В отличие от владельцев iPhone, для пользователей Android-смартфона это не единственный, а дополнительный способ оплачивать покупки с помощью смартфона (а еще кошелька, брелока на ключах и любого другого предмета). Просто закажите платежный стикер в своем банке, приклейте его на смартфон или любой другой предмет — и всё. Чаще всего платежные стикеры выпускаются бесплатно. Если вы всегда оплачиваете покупки всего одной картой одного банка, то этот вариант может оказаться для вас удобным.