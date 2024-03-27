Три важнейших российских приложения удалены из Google Play Store

Олег

Фото: Mir


Из магазина приложений Google пропал Mir Pay. Скачать его оттуда больше не получится.

Исчезновение утилиты, которая представляет собой главное отличие Android-смартфонов от iPhone для россиян заметили несколько отечественных СМИ. Никаких разъяснений Google не публиковала, Mir Pay просто тихо пропал из магазина и более недоступен к загрузке.

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Как известно, Google Pay перестал работать с российскими картами пару лет назад, а единственной универсальной заменой ему был Mir Pay — сервисы вроде Sber Pay и Tinkoff Pay позволяют платить лишь собственными картами. К счастью, открытость Android позволяет устанавливать приложения из других источников. Среди прочего, Mir Pay теперь можно найти в RuStore, а также скачать APK-файл приложения с сайта, которому вы доверяете, и установить его напрямую. 

ОБНОВЛЕНО: Помимо Mir Pay, из Google Play пропали утилиты «СБПэй» и «Привет, МИР». 

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