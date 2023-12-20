Кибергопота: кража айфонов снова стала модным трендом

Александр

Фото: Unsplash


Когда-то в прошлом среди гопников было принято отжимать телефоны в подворотне у более слабых граждан. Похоже, эта традиция вернулась, только теперь айфоны крадут у маркетплейсов и интернет-магазинов.

Baza рассказала о свежем инциденте. Кто-то заказал в «Ситилинке» одиннадцать iPhone 14 почти на миллион рублей с доставкой через DPD. Товары были отправлены, но покупатель не пришёл за ними, и они вернулись обратно на склад магазина. Сотрудники склада обнаружили, что коробки были повреждены, а внутри находятся пачки с сахаром и солью. Сейчас с этим делом разбирается полиция, по предварительным данным, подмена произошла на пункте выдачи DPD.

Ранее было зафиксировано несколько десятков краж топовых моделей iPhone, купленных на «МегаМаркете». Вместо дорогостоящих устройств к покупателям приходили муляжи, мыло или наборы отвёрток.

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