Покупатели iPhone на маркетплейсах получают вместо смартфона что-то странное

Олег

iPhone


В сети увеличивается количество жалоб на «Сбермегамаркет». Новые фотографии и подробности собрал Rozetked.

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Ранее мы рассказывали, как покупатель iPhone 15 Pro Max получил муляж вместо смартфона. Теперь же свои жалобы опубликовали новые «счастливчики»: в посылках лежит что угодно, только не заказанный айфон.

«Заказал iPhone 15 Pro. Пришла смс о том, что можно вызвать курьера (товар пришёл на склад). Вызвал, пришёл курьер, назвал ему код. Курьер вручил коробку и ушёл. Открыл коробку, внутри была визитка магазина и аккуратно смотанные три куска мыла». 

Другим обманутым пользователям приходили отвертки и другие непотребные вещи. На данный момент «Сбермегамаркет» зафиксировал более 60 случаев подмены товаров и утверждает, что уже вернул им деньги. В некоторых случаях продавец после отправки товара пропадал с площадки. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

tellurian
+4715
tellurian
Только магазин называется мегамаркет.
2 часа назад в 19:52
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