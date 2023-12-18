Покупатели iPhone на маркетплейсах получают вместо смартфона что-то странное



В сети увеличивается количество жалоб на «Сбермегамаркет». Новые фотографии и подробности собрал Rozetked.







Ранее мы



Ранее мы рассказывали , как покупатель iPhone 15 Pro Max получил муляж вместо смартфона. Теперь же свои жалобы опубликовали новые «счастливчики»: в посылках лежит что угодно, только не заказанный айфон.

«Заказал iPhone 15 Pro. Пришла смс о том, что можно вызвать курьера (товар пришёл на склад). Вызвал, пришёл курьер, назвал ему код. Курьер вручил коробку и ушёл. Открыл коробку, внутри была визитка магазина и аккуратно смотанные три куска мыла».



Другим обманутым пользователям приходили отвертки и другие непотребные вещи. На данный момент «Сбермегамаркет» зафиксировал более 60 случаев подмены товаров и утверждает, что уже вернул им деньги. В некоторых случаях продавец после отправки товара пропадал с площадки.