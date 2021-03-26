PUBG Mobile Club Open (PMCO): начальный уровень для команд, которые хотят присоединиться к соревновательному PUBG Mobile — дважды в год с призовыми в размере 29 200 долларов США на каждый сплит

PUBG Mobile Pro League (PMPL): высшая лига с лучшими командами региона — дважды в год с призовыми 150 000 долларов США в каждом сезоне

PUBG Mobile Campus Championship (PMCC): турнир для студентов колледжей и университетов — дважды в год с призовыми 6 000 долларов США за сплит

PUBG Mobile National Championship (PMNC): национальный турнир с командами из всех турниров, обозначенных выше — один раз в год с призовым 30 000 долларов США







Разработчики PUBG Mobile опубликовали расписание киберспортивных событий, связанных с этой игрой, которые пройдут в 2021 году в России и других странах СНГ.Киберспортивный сезон PUBG Mobile стартовал еще в январе с началом весеннего сплита PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2021. Этот турнир дает возможность игрокам PUBG Mobile по всему миру испытать силы в киберспорте и сразиться с другими игроками своего региона.Весенний сплит PMCO СНГ 2021 показал, как сильнейшие команды региона сражались в четырехдневном финале с 24 по 28 февраля. Лучшие 13 команд турнира прошли в первый сезон высшей лиги — PUBG Mobile Pro League (PMPL) СНГ. Премьерный сезон PMPL СНГ будет проходить в течение четырех недель — с 20 апреля по 16 мая. В ней примут участие такие команды, как Natus Vincere и Virtus.pro.Оба турнира — PMCO и PMPL — будут проходить дважды в год наряду с другими турнирами 2021 года. Полный список турниров PUBG Mobile:Разработчики PUBG Mobile создали новую систему банов, которая способна выявлять игроков, нарушивших правила честной игры, и выносить им наказания, включая пожизненное отстранение за использование чит-программ в киберспортивных матчах. Список банов будет регулярно обновляться, ознакомиться с ним смогут все игроки.Команды могут выиграть свою долю призового фонда, который суммарно в этом году составит 400 400 долларов США. Студенты колледжей и университетов РФ имеют возможность зарегистрироваться на весенний сплит PMCC Россия 2021 до 21 апреля. После окончания весеннего сплита PMCC 2021 игроки смогут принять участие в PMNC СНГ 2021. Даты начала регистрации будут объявлены в апреле.