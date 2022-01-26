Компания Microsoft ещё до выпуска Windows 11 говорила, что в этой операционной системе можно будет запускать приложения и игры, созданные для Android, но этой возможности не оказалось в релизной сборке. И вот теперь она поделилась конкретизированными планами.

В блоге Microsoft говорится, что поддержка Android-приложений появится в Windows 11 в феврале этого года.

В следующем месяце мы запустим новые возможности Windows, в том числе общедоступную предварительную версию технологии, которая позволит использовать приложения Android на Windows 11 — это будет реализовано с помощью Microsoft Store и партнёрства с Amazon и Intel. Мы оптимизируем панель задач, добавив функции включения и отключения звука во время звонков, упростив совместное использование окон и отобразив информацию о погоде на панели задач.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, будет необходимо вступить в программу предварительной оценки и установить тестовую сборку Windows 11. Доступ к новой функции для всех пользователей, вероятно, будет открыт этой весной с выпуском крупного обновления ОС.

Microsoft также планирует выпустить обновлённые версии приложений «Блокнот» и Media Player. Они уже тестируются в пробных сборках Windows 11, которые доступны участникам программы Windows Insider.



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