Компания Microsoft представила Windows 11 и всё же приберегла для презентации сюрприз — оказывается, эта операционная система получит возможность запуска приложений и игр, созданных для Android.
Android-приложения можно будет скачать из магазина Microsoft, встроенного в операционную систему, они запускаются не в эмуляторе, а нативно.
Для реализации этой возможности Microsoft встроит в свой магазин ещё один магазин — Amazon App Store. Адаптация приложений будет осуществляться с помощью технологии Intel Bridge. Их можно будет закреплять в панели задач и перемещать по рабочему столу наравне с обычными приложениями. Сотрудники Microsoft продемонстрировали работу Android-приложений в Windows 11 на примере TikTok. В магазине Microsoft также были показаны приложения Ring, Yahoo, Uber и другие — вероятно, разработчикам пришлось адаптировать их для новой среды.
Реализация этой возможности — прямой ответ Microsoft на то, что компания Apple позволила запускать на своих ноутбуках и компьютерах с процессором M1 приложения для iOS и iPadOS. Правда, в случае с Windows 11 Android-приложения, скорее всего, будут работать почти на всех компьютерах с процессорами Intel, даже относительно старых.
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