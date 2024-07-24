Когда выйдет iPhone SE 4



Компания Apple увеличила заказ на производство iPhone SE 4-го поколения. Об этом пишет MacRumors.



Последние слухи о грядущей бюджетной новинке Apple очень вдохновляют: смартфон должен получиться крайне привлекательным для обычного пользователя — внешне, по содержанию и по цене. Ожидается, что iPhone SE 4 будет в корпусе iPhone 16 (с новым дизайном блока камер), при этом получит дисплей и «железо» от iPhone 14, а также порт USB-C.







Теперь стало известно, что поставщики Apple планируют наращивать массовое производство iPhone SE 4 в октябре 2024 года. Это означает, что к релизу iPhone 16 в сентябре «бюджетка» не будет готова. Инсайдеры полагают, что смартфон будет представлен либо в январе, либо в марте 2025 года. Последний вариант кажется наиболее вероятным, поскольку предыдущие три модели iPhone SE выпускались именно весной.