Когда выйдет iPhone SE 4

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple увеличила заказ на производство iPhone SE 4-го поколения. Об этом пишет MacRumors.

Последние слухи о грядущей бюджетной новинке Apple очень вдохновляют: смартфон должен получиться крайне привлекательным для обычного пользователя — внешне, по содержанию и по цене. Ожидается, что iPhone SE 4 будет в корпусе iPhone 16 (с новым дизайном блока камер), при этом получит дисплей и «железо» от iPhone 14, а также порт USB-C.

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Теперь стало известно, что поставщики Apple планируют наращивать массовое производство iPhone SE 4 в октябре 2024 года. Это означает, что к релизу iPhone 16 в сентябре «бюджетка» не будет готова. Инсайдеры полагают, что смартфон будет представлен либо в январе, либо в марте 2025 года. Последний вариант кажется наиболее вероятным, поскольку предыдущие три модели iPhone SE выпускались именно весной. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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Почему у одних он с двумя камерами другие про одну говорят? Или главное фотку любого телефона в новость вставить?
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