Власти Словакии выдали разрешения стартапу Klein Vision на полеты его летающего автомобиля AirCar. Автомобиль получил сертификат безопасности самолета малого и среднего размеров, теперь он может летать над страной. Об этом сообщает Carscoops.«Сертификация AirCar открывает двери для массового производства летающих автомобилей. Это поможет нам наконец-то кардинально изменить концепцию путешествий на средние расстояния», — говорит глава компании Стефан Кляйн.AirCar способен перевозить пассажиров и грузы до 200 килограммов и трансформируется из автомобиля мощностью в самолёт за три минуты. В задней части авто находятся две телескопические балки и складное крыло. Автомобиль развивает скорость до 190 км/ч на высоте до 2500 метров.AirCar прошел более 70 часов летных испытаний и совершил более 200 взлетов и посадок. Только после этого он получил сертификацию от государства.О коммерческой эксплуатации речи пока не идет. Сроки начала продаж и стоимость AirCar пока не называют. Klein Vision разрабатывает летающий автомобиль с 2016 года.