



В феврале в Барселоне должна состояться выставка мобильной электроники Mobile World Congress (MWC). Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV некоторые бренды боятся её посещать.



Южнокорейская компания LG объявила о том, что ей придётся пропустить выставку, поскольку она не хочет подвергать риску здоровье своих сотрудников. Анонсы новых продуктов LG будут сделаны позже на отдельных мероприятиях или пресс-релизами.



От поездки на MWC отказалась и китайская компания ZTE. Она объяснила это сложностью с получением виз и планированием перелётов, а также тем, что не хочет доставлять неудобства другим производителям электронной продукции.



На MWC не поедут лишь представители LG из Южной Кореи и ZTE из Китая, сотрудники этих компаний из других стран собираются посетить выставку. Организаторы MWC утверждают, что вспышка коронавируса 2019-nCoV не повлияет на проведение мероприятия. Они обещали предпринять дополнительные меры безопасности: будут тщательнее дезинфицировать помещения и попросили участников выставки обойтись без рукопожатий.



Первое заражение 2019-nCoV человеком зафиксировано в декабре 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 5 февраля заражено 24560 человек, 493 умерли, 910 вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.



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Компания ZTE сообщила, что всё-таки приедет на MWC, как и планировала, но организует дополнительную проверку для всех сотрудников, которые будут отправлены в Испанию.







