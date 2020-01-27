



Центр системных исследований и инжиниринга создал сайт, на котором в режиме реального времени можно наблюдать распространение коронавируса 2019-nCov из китайского города Уханя.



На карте отмечены города, где зафиксировано заражение, а также указано количество заражённых. По состоянию на 27 января вирус обнаружен у 2794 человек, 80 из них умерли, а 54 удалось излечить.



Наибольшее количество пострадавших в Китае, но также есть единичные случаи заражения в других странах, в том числе в США, Японии, Канаде, Франции и Южной Корее. В Россию этот вирус не проник.



Учёные и медики полагают, что коронавирус 2019-nCov передался человеку от ядовитых змей. Вакцина от него пока не изобретена. Вирус поражает лёгкие и другие органы, вызывая пневмонию, которая может привести к летальному исходу.







Китайские власти установили в Ухане карантин и собираются за несколько дней построить в городе больницe для заражённых. Не смотря на это, количество заболевших каждый день увеличивается в геометрической прогрессии. Всего за один день 20 человек умерли в китайской провинции Хубэй. Ещё четверо умерли в соседних регионах Китая.







