



В последние несколько месяцев криптоинвесторы и другие прогрессивные люди увлеклись проектом Decentraland. Это игра в открытом мире, которая основана на блокчейне Ethereum и предоставляет возможности большого заработка (или потери денег).



В Decentraland можно создать свой виртуальный аватар и участвовать в жизни проекта — купить землю, построит дом, создавать и продавать товары как NFT. К игре привлечены знаменитости, в том числе Джастин Бибер, Ариана Гранде и Снупп Дог. В Decentraland есть своя валюта, которую можно покупать за крипту или фиат, а обладатели виртуальных монет могут напрямую влиять на жизнь других людей внутри игры (например, голосовать за принятие тех или иных решений).



Земля и дома внутри виртуального мира Decentraland сейчас стоят примерно так же, как настоящая недвижимость, причём, как и в настоящей жизни, их цена зависит от места размещения. К примеру, недавно один игрок заплатил 450 тысяч долларов за то, чтобы построить особняк рядом с домом Снупа Дога.



Из-за интереса к игре цены на недвижимость в Decentraland за последнее время выросли в разы. Например, участки на виртуальных островах раньше можно было приобрести за 15 тысяч долларов, а теперь они продаются по 300 тысяч. Вложениями в виртуальную недвижимость занимаются не только криптоинвесторы, но и крупные риелторские фирмы. Они скупают землю и дома в надежде продать их в несколько раз дороже.



Проект Decentraland был запущен ещё в 2016 году, но начал активно развиваться с 2020 года, а повышенное внимание к себе привлёк к себе осенью прошлого года, в том числе из-за того, что в нём появились знаменитости. Его можно назвать своего рода «Майнкрафтом» для взрослых. По оценке экспертов, стоимость всех активов в Decentraland в ближайшие годы может увеличиться до одного триллиона долларов — столько в 2018 году «стоила» компания Apple.







