Путин Телефонные мошенники

Людям компенсируют деньги, которые выманили мошенники. Путин уже дал поручение

Олег

Путин


Президент России Владимир Путин поручил создать механизм компенсации украденных средств тем россиянам, которые стали жертвами мошенников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Владимир Путин дал новое поручение Центральному банку РФ и Кабинету министров в ходе заседания Совета по правам человека. До 1 июля 2023 года указанные ведомства должны придумать отдельный механизм, который позволит выплачивать компенсации людям, пострадавшим от мошенников.

«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками ... клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — документ. 

Напомним, что идея обязать банки компенсировать похищенные мошенниками средства была озвучена осенью 2022 года главой комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолием Аксаковым. Помимо описанной инициативы, его законопроект предлагает разрешить банкам отклонять операции, которые похожи на мошеннические.

Ранее Центробанк РФ перечислил пять признаков телефонного мошенника. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+877
Grealex
Мысль хорошая, но получится как всегда. Перевод в тыс. рублей на карту ребенку, банк расценит как мошеннические действия и заблокирует обе карты. Сейчас это сплош и рядом по 115 фз
55 минут назад
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+4486
Carter_Mayers
Ухаха, ох и приколисты блин, аж смех берёт. Никогда в это не поверю, будь Россия правовым и демократическим государством, такой вариант возможно бы был, теоретически. Но учитывая события последних лет, ни разу в это не верится и уже невозможно поверить этим людям, лицам и персонажам. Сами мошенников распустили, дали добро (крупные чиновники и руководители) а теперь вдруг одумались и решили заняться благотворительностью😹😹😹
33 минуты назад
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+197
Fantomas99
у нас государство главный мошенник, достаточно вспомнить про пенсионный возраст и сказки про мобилизацию
25 минут назад
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