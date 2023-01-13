Людям компенсируют деньги, которые выманили мошенники. Путин уже дал поручение



Президент России Владимир Путин поручил создать механизм компенсации украденных средств тем россиянам, которые стали жертвами мошенников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, Владимир Путин дал новое поручение Центральному банку РФ и Кабинету министров в ходе заседания Совета по правам человека. До 1 июля 2023 года указанные ведомства должны придумать отдельный механизм, который позволит выплачивать компенсации людям, пострадавшим от мошенников.





«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками ... клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — документ.