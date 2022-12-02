Медиаплеер VLC впервые за долгое время получил крупное обновление





Десктопная версия популярного медиаплеера VLC обновилась до версии 3.0.18. Все прежние функции сохранились и были добавлены ещё несколько.



Разработчики из компании VideoLAN добавили в VLC поддержку ещё нескольких форматов видеофайлов и субтитров DVBSub для MKV-файлов, улучшили поддержку адаптивного качества при воспроизведении видео с помощью стриминга, устранили несколько проблем, приводивших к зависанию и вылетам программы, а также обновили некоторые сторонние модули и библиотеки.



В частности, были обновлены компоненты из набора FFmpeg (upnp, x265, libsmb2, dav1d, libass, zlib, GnuTLS, mpg123), что должно улучшить совместимость VLC с различными медиафайлами и сделать этот плеер ещё более всеядным. При воспроизведении дисков Blu-ray должно возникать меньше проблем — например, меню теперь отображаются так, как должны.



Кроме того, была улучшена работа плеера с некоторыми старыми моделями видеокарт и усовершенствована поддержка протокола SMB. Плеер перестал запускать по кругу в плейлисте короткие видео и файлы, которые не воспроизводятся. Разработчики также залатали несколько дыр безопасности, через которые злоумышленники, в теории, могли атаковать компьютеры пользователей, вмешиваясь в трафик видеостриминга.

