VLC 3.0.12 is now out!



Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU — VideoLAN (@videolan) January 18, 2021







Разработчики одного из самых популярных медиаплеера с открытым исходным кодом VLC сообщили о выходе важного обновления. В приложении появилась нативная поддержка компьютеров Mac с процессором M1.Теперь медиаплеер полноценно раскрывает все аппаратные возможности Mac с чипом Apple собственной разработки, а для его работы больше не требуется преобразователь Rosetta 2.Помимо поддержки процессора M1, в новой версии VLC 3.0.12 добавили улучшения для работы с операционной системой macOS Big Sur, протокол RIST, а также исправили некоторые ошибки в работе воспроизведения звука и реализовали несколько мелких полезных улучшений. Скачать плеер можно с официального сайта.