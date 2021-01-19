Разработчики одного из самых популярных медиаплеера с открытым исходным кодом VLC сообщили о выходе важного обновления. В приложении появилась нативная поддержка компьютеров Mac с процессором M1.
Теперь медиаплеер полноценно раскрывает все аппаратные возможности Mac с чипом Apple собственной разработки, а для его работы больше не требуется преобразователь Rosetta 2.
VLC 3.0.12 is now out!— VideoLAN (@videolan) January 18, 2021
Support for Apple Silicon (Mac M1) and Big Sur, improvements for DASH, RIST, Bluray support, fixes for macOS audio, Windows GPU, crashes and security issues.https://t.co/3zAr8VgzbL pic.twitter.com/TAU8ayKEBU
Помимо поддержки процессора M1, в новой версии VLC 3.0.12 добавили улучшения для работы с операционной системой macOS Big Sur, протокол RIST, а также исправили некоторые ошибки в работе воспроизведения звука и реализовали несколько мелких полезных улучшений. Скачать плеер можно с официального сайта.
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