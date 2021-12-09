В мобильном приложении «МегаФон» можно выиграть сертификат на путешествие по миру и другие ценные подарки. «Новогодний марафон» продлится до 16 января 2022 года.
Клиентам оператора нужно ежедневно заходить в раздел «Для меня», играть в игру «Новогодний марафон», выполнять задания и проходить уровни, собирая три одинаковые фишки в ряд. Чем чаще будет играть пользователь, тем выше шансы получить призы. Каждый день у пользователя есть 3 бесплатные попытки сыграть. Одна попытка — одна игра. Также можно получить дополнительные попытки, выполняя дополнительные задания – указав, например, свой день рождения или пригласив друга перейти на «МегаФон».
На каждом призовом уровне абонент получает гарантированные подарки – скидки от партнеров и дополнительные минуты и гигабайты, либо – главные призы:
- 50 сертификатов на путешествие по всему миру номиналом 100 000 рублей. Действуют в течение 1-2 лет в зависимости от типа сертификата.
- Консоль PlayStation 5
- Консоль Xbox Series X
- Сертификаты Ozon номиналом в 10 000₽/ 5 000₽/ 3 000₽
- 3 месяца связи в подарок
- Подписка «МегаФон Плюс» (входят сервисы IVI, START, Mybook, Сберзвук) с бесплатным периодом на месяц.
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