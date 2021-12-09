МегаФон

В мобильном приложении «МегаФон» можно выиграть сертификат на путешествие по миру и другие ценные подарки. «Новогодний марафон» продлится до 16 января 2022 года.

Клиентам оператора нужно ежедневно заходить в раздел «Для меня», играть в игру «Новогодний марафон», выполнять задания и проходить уровни, собирая три одинаковые фишки в ряд. Чем чаще будет играть пользователь, тем выше шансы получить призы. Каждый день у пользователя есть 3 бесплатные попытки сыграть. Одна попытка — одна игра. Также можно получить дополнительные попытки, выполняя дополнительные задания – указав, например, свой день рождения или пригласив друга перейти на «МегаФон».

На каждом призовом уровне абонент получает гарантированные подарки – скидки от партнеров и дополнительные минуты и гигабайты, либо – главные призы: 
  • 50 сертификатов на путешествие по всему миру номиналом 100 000 рублей. Действуют в течение 1-2 лет в зависимости от типа сертификата. 
  • Консоль PlayStation 5
  • Консоль Xbox Series X
  • Сертификаты Ozon номиналом в 10 000₽/ 5 000₽/ 3 000₽
  • 3 месяца связи в подарок
  • Подписка «МегаФон Плюс» (входят сервисы IVI, START, Mybook, Сберзвук) с бесплатным периодом на месяц.
Подробные условия игры – в мобильном приложении «МегаФон», в разделе «Для меня».


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