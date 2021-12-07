В интернет-магазине и салонах «МегаФона», а также в сети «Связной» началась новогодняя акция. Покупатели смартфона Samsung Galaxy A22s 5G 64/128 GB получат в подарок беспроводные наушники JBL T115TWS/T125TWS. А также 600 акционных рублей — они равномерно распределяются на три месяца и покроют часть абонентской платы.
Акция актуальна для новых и действующих абонентов «МегаФона» — тех, кто пользуется тарифами линеек «Без переплат», «VIP», «Премиум» и «Включайся!» (за исключением «Открывай»). Акция действует с 6 декабря 2021 года до 9 января 2022-го. Подробнее об акции на сайте «МегаФона».
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