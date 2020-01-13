Операторы связи «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысили стоимость некоторых тарифов на сотовую связь. У «МегаФона» цены выросли 13 января, а «Вымпелком» поднимет их с 16 января.
По словам представителя «МегаФона», тарифы подорожали из-за роста потребления услуг, а повышение затронет небольшую часть пользователей архивных тарифных планов. В «Вымпелкоме» признались, что цены вырастут из-за увеличившихся расходов на реализацию требований нового российского законодательства, в том числе реализации пакета законов Яровой, которые обязывают операторов хранить у себя весь пользовательский трафик, даже не поддающийся расшифровке. Кроме того, «Вымпелком» связал рост цен с интенсивным развитием инфраструктуры и внедрением сетей связи пятого поколения.
В начале декабря аналитическое агентство Content Review спрогнозировало, что тарифы мобильной связи в 2020 году подорожают в России в среднем на 17-18%. Наибольший рост расходов, по прогнозу Content Review, ожидает абонентов, пользующихся архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц. Рост расходов абонентов, использующих минимальные и социальные тарифы, ненамного превысит инфляцию.
Накануне нового года Tele2 пересмотрел стоимость многих тарифов в сторону повышения, причём изменения затронули лишь архивные тарифы. В среднем абонентская плата на них увеличилась примерно на 10%. МТС остаётся единственным крупным оператором связи в России, который пока не повышал тарифы или сделал это так, что абоненты не заметили увеличения расходов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Правильно Яков Кедми говорил, что такие люди в правительсте, которые сидят на данный момент в удобных креслах и которые обворовывают собственный народ, перенаправляя все свои прибыли на Запад, и действуют только для себя, никогда бы не удержались во власти на Западе.