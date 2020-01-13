Операторы

Операторы связи «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысили стоимость некоторых тарифов на сотовую связь. У «МегаФона» цены выросли 13 января, а «Вымпелком» поднимет их с 16 января.

По словам представителя «МегаФона», тарифы подорожали из-за роста потребления услуг, а повышение затронет небольшую часть пользователей архивных тарифных планов. В «Вымпелкоме» признались, что цены вырастут из-за увеличившихся расходов на реализацию требований нового российского законодательства, в том числе реализации пакета законов Яровой, которые обязывают операторов хранить у себя весь пользовательский трафик, даже не поддающийся расшифровке. Кроме того, «Вымпелком» связал рост цен с интенсивным развитием инфраструктуры и внедрением сетей связи пятого поколения.

В начале декабря аналитическое агентство Content Review спрогнозировало, что тарифы мобильной связи в 2020 году подорожают в России в среднем на 17-18%. Наибольший рост расходов, по прогнозу Content Review, ожидает абонентов, пользующихся архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц. Рост расходов абонентов, использующих минимальные и социальные тарифы, ненамного превысит инфляцию.

Накануне нового года Tele2 пересмотрел стоимость многих тарифов в сторону повышения, причём изменения затронули лишь архивные тарифы. В среднем абонентская плата на них увеличилась примерно на 10%. МТС остаётся единственным крупным оператором связи в России, который пока не повышал тарифы или сделал это так, что абоненты не заметили увеличения расходов.


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Источник:

РИА Новости РИА Новости

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