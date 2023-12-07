МегаФон стал «Компанией будущего» в номинации «Благотворительность»

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МегаФон получил премию за открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов.Проект «Будущее зависит от тебя» направлен на поиск своего призвания, развитие социальных навыков и содействие семейному устройству детей. У истоков проекта стоит инициатива сотрудников МегаФона из Санкт-Петербурга. Со временем она превратилась в ежегодные всероссийские футбольные соревнования. За 18 лет в турнире сыграло более 40 тысяч детей - 5 тысяч команд из 40 городов.В 2023 году в турнире приняли участие 2640 сирот из более чем 160 детских домов. Также для ребят провели восемь тренингов по профориентации. Специальную программу организовал справочно-игровой сервис о современных цифровых профессиях «Город навыков SkillCity». Дети, интересующиеся журналистикой, смогли приехать на соревнования вместе с командами своих школ и интернатов, они готовили репортажи о турнире под руководством профессиональных журналистов.В 2023 году в турнире приняли участие 2640 сирот из более чем 160 детских домов. Также для ребят провели восемь тренингов по профориентации. Специальную программу организовал справочно-игровой сервис о современных цифровых профессиях «Город навыков SkillCity». Дети, интересующиеся журналистикой, смогли приехать на соревнования вместе с командами своих школ и интернатов, они готовили репортажи о турнире под руководством профессиональных журналистов.