«МегаФон» обнулит стоимость трафика в десяти крупнейших интернет-магазинах

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«В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от „МегаФон“. Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты — мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

На Всемирный день шопинга и Чёрную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет», «Авито», «Юла», Taobao, AliExpress, KazanExpress.Ноябрь в России — это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уикэнд ноября — на Чёрную пятницу. В распродажах участвуют тысячи офлайн и онлайн магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками «МегаФон» откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня — 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдёт автоматически у всех клиентов с положительным балансом счёта.В собственном интернет‑магазине «МегаФона» распродажи стартовали 7 ноября и продлятся до 3 декабря. Скидки до 50% действуют на 980 товаров: смартфоны, ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты, колонки, гарнитуры и т. д. В прошлом году более 50% всех покупок в интернет-магазине составили смартфоны (самые популярные модели — iPhone 13 на 256 ГБ, Realme 9i на 128 ГБ, iPhone 14 Pro Max на 1 ТБ), 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.