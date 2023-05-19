МегаФон запустил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге

Абоненты МегаФона, находящиеся за границей, теперь могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений. Например, можно заказывать такси, еду, арендовать самокат, пользоваться навигатором или переводчиком, не расходуя трафик в роуминге.Безлимит на Яндекс Go, Яндекс Карты и Яндекс Переводчик автоматически активируется при покупке интернет-пакета в роуминге на 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ, а также при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS».«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно – пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.При въезде в другую страну абоненты получат смс-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в регионе пребывания. Дополнительную информацию можно также просмотреть на сайте МегаФона в разделе Роуминг.