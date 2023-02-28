«МегаФон» модернизировал сеть в самом густонаселённом городе Московской области





«МегаФон» реализовал программу по улучшению качества связи в Люберцах. Это позволило на треть расширить пропускную способность сети для всех жителей города.



Люберцы — город с самой высокой плотностью населения в Московской области, несмотря на то, что по численности занимает лишь шестое место. В рамках модернизации «МегаФон» расширил пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный частотный диапазон LTE-2600, наиболее эффективный для таких локаций — он обеспечивает максимальные скорости даже при высокой нагрузке на сеть. На действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь независимо от уровня нагрузок в каждой точке пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.



В городе активно развивается жилищное строительство — в 2022 году здесь было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области. «МегаФон» планирует расширение сети, ориентируясь на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. С учетом прогноза дополнительные базовые станции были построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зелёная, 8 марта и Весенняя.



Для жителей новых домов было улучшено качество связи за счёт использования диапазона LTE-1800, который обладает высокими скоростными характеристиками и проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.

