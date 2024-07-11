Месячная аудитория «ВКонтакте» в 2024 году перевалила за 90 млн пользователей
Георгий Лямин —
По данным исследовательской компании Mediascope, за первые пять месяцев 2024 года средняя месячная аудитория (MAU) «ВКонтакте» в России составила 90,2 млн. Соцсеть по этому показателю заняла первое место среди остальных популярных платформ среди россиян.
В 2024 года «ВКонтакте» показала рост на 4% год к году — на 3,5 млн пользователей. За аналогичный период прошлого года MAU площадки составляло 86,7 млн.
Следом за «ВКонтакте» идет Telegram. Ежемесячная аудитория мессенджера составила 84,5 млн с ростом на 12%. В прошлом году за аналогичный период MAU Telegram — 75,5 млн.
На третьем месте расположился Дзен. Платформа набрала 80,9 млн, а её рост составил 2% (79,1 млн. за первые пять месяцев в 2023 году).
Последнюю строчку в отчете занял X (Twitter), набрав почти 6 млн. Несмотря на скромные показатели, площадка Илона Маска показала рост на 40%. За январь-март 2023 года ежемесячная аудитория X составляла 4,2 млн.
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