Месячная аудитория «ВКонтакте» в 2024 году перевалила за 90 млн пользователей

По данным исследовательской компании Mediascope, за первые пять месяцев 2024 года средняя месячная аудитория (MAU) «ВКонтакте» в России составила 90,2 млн. Соцсеть по этому показателю заняла первое место среди остальных популярных платформ среди россиян.В 2024 года «ВКонтакте» показала рост на 4% год к году — на 3,5 млн пользователей. За аналогичный период прошлого года MAU площадки составляло 86,7 млн.Следом за «ВКонтакте» идет Telegram. Ежемесячная аудитория мессенджера составила 84,5 млн с ростом на 12%. В прошлом году за аналогичный период MAU Telegram — 75,5 млн.На третьем месте расположился Дзен. Платформа набрала 80,9 млн, а её рост составил 2% (79,1 млн. за первые пять месяцев в 2023 году).Последнюю строчку в отчете занял X (Twitter), набрав почти 6 млн. Несмотря на скромные показатели, площадка Илона Маска показала рост на 40%. За январь-март 2023 года ежемесячная аудитория X составляла 4,2 млн.