VK Fest 2024: игры, технологии и немного 2007-го

29 и 30 июня в Санкт-Петербурге прошел VK Fest — самый масштабный open air-фестиваль России. Рассказываем, что интересного было в зоне «Технологии», как ивент на мгновение вернул нам 2007 год и чем еще культурная столица порадовала жителей и гостей города в эти насыщенные выходные.Начну с того, что в этом году для нас первая офлайн-встреча с VK прошла в виде экскурсии по дому компании «Зингер» — главному офису соцсети в Санкт-Петербурге. Курсируя по этажам, нам ненадолго удалось проникнуться атмосферой этого исторического места.Больше всего впечатлило то, как в оформление интерьеров здания сочетает в себе некую роскошь старого времени с современным минимализмом и юмором.Например, на каждой двери можно встретить подобные напутствия для сотрудников.А табличка «Пыточная» на входе в переговорную говорит сама за себя. Интерьер соответствующий.Отдельным испытанием стал подъем по винтовой лестнице в купол «Зингер», откуда открывается шикарнейший вид на город. При температуре +30 градусов по Цельсию задача оказалась не самой простой, но оно того стоило.По традиции фестиваль прошел в парке 300-летия. Поскольку зоны были четко разделены по интересам, мы сразу двинули в сторону технологий, игр и науки.В шатре VK Play собрались любители консольного и ПК-гейминга. Участники сражались в турнирных баталиях по «Миру Кораблей», Warface и других популярных мультиплеерных тайтлов.Перед отдельными экранами собрались любители файтингов и спортивных симуляторов. Особой популярностью пользовались Mortal Kombat и FIFA.На совместной площадке популярного портала IGM и производителя топового «железа» DeepCool обсудили игровую индустрию, проводили конкурсы и розыгрыши для желающих прокачать свой ПК.Впрочем, несмотря на высокую популярность цифровых развлечений, стороной не обошли и желающих мыслить стратегически. Вооружившись картами, кубиками и прочими игровыми атрибутами, в отдельной локации расположились фанаты настольных игр.Ребята из TES.LAB пригнали на фест парочку автомобилей Tesla. С детищем Илона Маска можно было не только фотографироваться, но и сесть за руль (но не более), осмотреться в салоне и узнать, какими наворотами оснастили легендарный электромобиль. Жаль, что выставка ограничилась седанами. В следующем году надеемся на Cybertruck.ТехПросвет рассказал, как перейти на «ты» с технологиями в эпоху цифрового развития, а самых маленьких привлекли акробатическими трюками робособак.Также заглянули к партнерам фестиваля TECNO. С их гаджетами мы уже давно знакомы, но не упустили шанс покрутить в руках смартфоны серии CAMON 30.«Росатом» и Ленинградская атомная станция в игровой форме рассказывали об особенностях профессии атомщиков и проводили виртуальные экскурсии по энергоблокам.Очень вовремя оказались в шатре медиа ЮФ. Во-первых, мы как раз успели на лекцию редактора издательства «Эксмо» Натальи Завьяловой о влиянии искусственного интеллекта и нейросетей на классическую и современную литературу. Во-вторых, нам посчастливилось выиграть красивое издание «Евгения Онегина». Знаем, читали, но все равно приятно.На этом знакомство с печатными изданиями не закончилось. Недалеко от стенда издательства «Комильфо» и магазина комиксов «Двадцать восьмой» прошли экспресс-курс по скуфинизации и сразу зацепили сразу трех самых топовых альтушек.Отдохнуть и перевести дух в комфортной обстановке позволили ребята из мультимедийного пространства LUMION. Под их навесом мы развалились на мягких пуфиках и наблюдали красивое аудио-визуальное представление на огромном изогнутом экране.Необычный экспириенс позволили почувствовать (по другому и не скажешь) участники стенда Музей советских игровых автоматов. Благодаря нескольким экспонатам, каждый, кто жил в эту эпоху, смог вспомнить знакомые с детства запахи. Достаточно пару раз сжать в руках грушу и вдохнуть аромат «Азбуки» из ранца, шампуня «Кря-Кря», мятного зубного порошка или брусочков разноцветного пластилина.А вот чего было действительно много, так это фанатов и участников косплея. Это сообщество поистине создавало настроение всему ивенту. Куда бы мы ни шли, везде встречались персонажи игр, фильмов и аниме.Брутальные герои по вселенной «Безумного Макса» проводили бои в клетках.А в свободное от сражений время, обменивались опытом хакерами из Cyberpunk 2077.Ну и конечно же VK Fest не был бы самим собой без выступлений звезд, блогеров и инфлюенсеров. Уследить за каждым просто невозможно, поскольку участники выступали на трех разных сценах. Да и это немного не наш профиль. Однако мы все же выделили пару часиков, чтобы слегка проникнуться музыкальной энергетикой.На площадке «Радио Рекорд» наваливали басов диджеи, вокруг которых прямо на сцене отрывались самые активные слушатели. Те, кто поспокойнее, впитывали жирный саунд лежа на газоне.После своего выступления Клава Кока не спешила «покинуть чат» и под крышей пресс-центра рассказала о дальнейших творческих планах, продюсировании и участии в съемках в кино.Как давний фанат отечественной альтернативной рок-сцены, пропустить выступление питерских Jane Air я просто не мог.Парни на все сто вернули 2007-й, напомнили всем, что нужно знать о джанке и с большим энтузиазмом давали интервью и отвечали на вопросы журналистов.И это лишь маленькая часть того, чем мог развлечь VK Fest. По всей площади парка была разбросана куча активностей: спортивные состязания, разнообразные лекции, квесты, миллионы фотозон, конкурсов, викторин с призами и конечно же богатый до гастрономических изысков фудкорт.Отдельный респект организаторам за открытый и бесплатный доступ к питьевой воде, зарядкам для гаджетов и прочим удобствам.VK Fest — это действительно насыщенный и яркий праздник лета, где каждый найдет развлечение по вкусу. Это море приятных эмоций и возможность познакомиться со своими кумирами.