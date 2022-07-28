Microsoft Edge получил крутейшую оптимизацию для слабых компьютеров
Александр Кузнецов —
Компания Microsoft рассказала о нововведении, которое было добавлено в Edge. Теперь этим браузером можно комфортно пользоваться на слабых компьютерах с небольшим объёмом накопителя.
Начиная с версии 102 браузер Edge научился сжимать кэш, который хранится для быстрого доступа к уже посещённым страницам. Сжатие кэша значительно увеличивает производительность на компьютерах, прирост особенно заметен на слабых устройствах, вроде ноутбуков низкой ценовой категории.
Браузер может задействовать под хранение кэша несколько гигабайт из дискового пространства, а когда память забита, компьютер начинает тормозить и виснуть. В Microsoft попытались решить эту проблему, в несколько раз сократив место, выделяемое под кэш. Кроме того, в отличие от других браузеров, Edge получает доступ к системным функциям Windows 10 и Windows 11, благодаря чему менее прожорлив и более производителен.
Захламление накопителя кэшем из браузера — действительно серьёзная проблема. К примеру, для Chrome и других браузеров на основе Chromium доступно специальное расширение, которое высвобождает память, занятую кэшем, нажатием всего одной кнопки.
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