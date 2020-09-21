Компания Microsoft объявила о приобретении Zenimax Media, которой принадлежит в том числе студия Bethesda Softworks, владеющая правами на издание таких игр, как Doom, Fallout и The Elder Scrolls.
Сумма сделки составит 7,5 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе Microsoft. Это одно из крупнейших приобретений компании и крупнейшее за всю историю игровой индустрии.
Каким образом эта сделка отразится на бизнесе Microsoft и игровой индустрии, пока неизвестно. Можно предположить, что Microsoft сделает проекты Bethesda эксклюзивами для Xbox, в результате чего они исчезнут со всех других игровых платформ. До сих пор студия Bethesda была независимой и могла размещать свои игры где угодно, но теперь решение об их дистрибуции будет принимать Microsoft.
Какие студии Microsoft получит в рамках сделки:
- Bethesda Softworks
- id Software
- ZeniMax Online Studios
- Arkane
- MachineGames
- Tango Gameworks
- Alpha Dog
- Roundhouse Studios
Для игроков это не очень хорошая новость, ведь игры этих студий рискуют исчезнуть с PlayStation и любых других платформ, конкурирующих с Xbox и ПК. Впрочем, Microsoft вполне может сохранить их в сторонних магазинах, чтобы не снижать охват игроков и не лишать себя существенной части дохода.
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