Fallout

Компания Microsoft объявила о приобретении Zenimax Media, которой принадлежит в том числе студия Bethesda Softworks, владеющая правами на издание таких игр, как  Doom, Fallout и The Elder Scrolls.

Сумма сделки составит 7,5 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе Microsoft. Это одно из крупнейших приобретений компании и крупнейшее за всю историю игровой индустрии.

Каким образом эта сделка отразится на бизнесе Microsoft и игровой индустрии, пока неизвестно. Можно предположить, что Microsoft сделает проекты Bethesda эксклюзивами для Xbox, в результате чего они исчезнут со всех других игровых платформ. До сих пор студия Bethesda была независимой и могла размещать свои игры где угодно, но теперь решение об их дистрибуции будет принимать Microsoft.

Какие студии Microsoft получит в рамках сделки:

  • Bethesda Softworks
  • id Software
  • ZeniMax Online Studios
  • Arkane
  • MachineGames
  • Tango Gameworks
  • Alpha Dog
  • Roundhouse Studios

Для игроков это не очень хорошая новость, ведь игры этих студий рискуют исчезнуть с PlayStation и любых других платформ, конкурирующих с Xbox и ПК. Впрочем, Microsoft вполне может сохранить их в сторонних магазинах, чтобы не снижать охват игроков и не лишать себя существенной части дохода. 


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