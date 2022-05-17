Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11

Компания Microsoft, по всей видимости, не совсем довольна дизайном её новой операционной системы Windows 11. Это вполне понятно, ведь в этой ОС остаётся «наследие» предыдущих версий Windows в виде устаревших иконок, кнопок, диалоговых окон и прочих элементов, от которых оказалось не так просто избавиться.
Windows 11 была выпущена осенью прошлого года, но дизайнеры Microsoft до сих пор продолжают «причёсывать» эту операционную систему, меняя дизайн различных компонентов. Перед ними стоит задача полностью избавить WinUI от пережитков прошлого. По данным сайта WindowsLatest
, свежая тестовая сборка Windows 11 с номером 25115 содержит ещё несколько изменений пользовательского интерфейса.
В Windows 11 было изменено диалоговое окно с опциями отключения компьютера, которое открывается при нажатии сочетания клавиш Alt + F4. Диалог стал гораздо более минималистичный — можно лишь выбрать опцию отключения и подтвердить действие или закрыть окно и вернуться к работе с компьютером.
Прежний диалог выключения в Windows 11 был почти таким же, как в Windows 10, и не вполне соответствовал новому языку дизайна (например, у него, в отличие от других диалоговых окон в Windows 11, отсутствуют закругления углов). Кроме того, пользователю иногда предлагалось выбрать причину, по которой он хочет выключить или перезагрузить компьютер (по замыслу Microsoft это должно помогать разработчикам бороться с багами), а теперь такого опроса нет.
Дизайнеры Microsoft также решили избавиться от дизайна времён Window 8 и Windows RT на экране восстановления операционной системы Windows Recovery Environment. Полностью переделывать дизайн этого экрана они пока не стали, а лишь обновили иконки, заменив старые более современными.
Все эти изменения появились в Dev-канале Windows 11, обновления из которого получают участники программы Windows 11. Крупное обновление Windows 11 с этими и другими нововведениями выйдет в следующем году. В Windows 11 по-прежнему остаётся множество элементов, которые требуют полной переработки в соответствии с новым языком дизайна, в том числе «Панель управления».