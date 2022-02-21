Microsoft выпустила обновление Windows 11, которое не работает со старыми роутерами. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Речь идет о версии Insider Preview Build 22557 — чуть ранее мы подробно рассказывали обо всех её заметных нововведениях. Оказалось, что «под капотом» у системы тоже присутствуют значительные изменения. Одно из них принесет неприятный сюрприз пользователям старых роутеров — их компьютер перестанет работать с интернетом.
Дело в том, что в версии 22557 Microsoft поработала над безопасностью ОС и запретила ей подключаться к роутерам с устаревшей системой шифрования сигнала. Проще говоря, Windows 11 отказывается от поддержки стандартов WEP (вышел в 2003) и TKIP (в 2013). Такое шифрование широко использовалось в «нулевых» и начале 2010-х годов, а в современных роутерах является скорее исключением, привнесенным производителем ради совместимости со старой техникой.
Начиная с Windows 11 Build 22557, пользователи больше не смогут использовать Wi-Fi с WEP и TKIP. Минимальным стандартом соединения станет протокол WPA2, а оптимальным — WPA3.
К слову, нет ничего необычного или неправильного в таком обновлении. Apple в своей iOS 14 и 15 уже начала рекомендовать пользователям обновить протокол шифрования сети — при использовании роутером стандарта WEP или TKIP владелец iPhone или iPad увидит в списке своих сетей предупреждение «Сеть небезопасна».
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